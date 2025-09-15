देश

Uttrakhand  : आपत्तीग्रस्त काळात मुख्यमंत्री धामींनी केले सर्वात चांगले काम, ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये बनले लोकप्रिय मुख्यमंत्री

उत्तराखंडचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री नेहमीच कर्तव्य पार पाडत असतात. उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या महाभयानक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुख्यमंत्री धामी यांनी बचावकार्यासाठी कठोर मेहनत केली.
उत्तराखंडचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री नेहमीच कर्तव्य पार पाडत असतात. उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या महाभयानक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुख्यमंत्री धामी यांनी बचावकार्यासाठी कठोर मेहनत केली. त्यांच्या या कामाची पोचपावती म्हणून मुख्यमंत्री धामी यांना टाईम्स ग्रूपकडून केल्या गेलेल्या सर्व्हेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.

