Uttrakhand  : आपत्तीग्रस्त काळात मुख्यमंत्री धामींनी केले सर्वात चांगले काम, ऑनलाईन सर्व्हेमध्ये बनले लोकप्रिय मुख्यमंत्री

CM Dhami Tops Online Survey for Best Work During Crisis : उत्तराखंडचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री नेहमीच कर्तव्य पार पाडत असतात. उत्तरकाशीमध्ये आलेल्या महाभयानक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुख्यमंत्री धामी यांनी बचावकार्यासाठी कठोर मेहनत केली. त्यांच्या या कामाची पोचपावती म्हणून मुख्यमंत्री धामी यांना टाईम्स ग्रूपकडून केल्या गेलेल्या सर्व्हेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. देशातील आपत्तीग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर केलेल्या टाइम्स ग्रुपच्या सर्वेक्षणात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अव्वल स्थान पटकावले आहे. टाईम्स ग्रूपने अलीकडेच देशातील आपत्तीग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण केले. 'आपत्तीग्रस्त राज्यांमध्ये सर्वोत्तम काम करणारे मुख्यमंत्री कोण आहेत?' असा प्रश्न या सर्वेक्षणात समाविष्ट होता - ओमर अब्दुल्ला, सुखविंदर सिंह सुखू, पुष्कर सिंह धामी आणि भगवंत मान. सर्वेक्षणाचे निकाल स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या बाजूने होते. किती मते मिळाली?सीएम धामी यांना ७८.५०% मते मिळाली. तर, काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना २०.४%, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांना ०.६% आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना ०.५% मते मिळाली. कॅप्चरजनतेच्या या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की मुख्यमंत्री धामी यांनी ज्या पद्धतीने जलद मदतकार्य केले. बचाव आणि पुनर्वसन योजना राबवल्या आणि आपत्तीच्या वेळी प्रभावित भागात नियमितपणे भेट देऊन पीडितांशी थेट संवाद साधला, त्यामुळे ते इतर नेत्यांपेक्षा वेगळे आणि पुढे उभे राहिले. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या व्हॉट्सअॅप कम्युनिटीवरही जनतेने पुष्कर सिंह धामी यांना 'पहिली पसंती' म्हणून घोषित केले.या प्लॅटफॉर्मवरही वापरकर्त्यांनी त्यांच्या नेतृत्व क्षमतेचे, जलद निर्णय घेण्याची शैली आणि संवेदनशील दृष्टिकोनाचे उघडपणे कौतुक केले.