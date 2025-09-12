देश

Uttrakhand : पंतप्रधान मोदीचा उत्तराखंड दौरा; आपत्तीग्रस्तांसाठी जाहीर केली १२०० कोटींची मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी देहरादून येथे विमानतळावर स्वागत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधील आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये पुनर्वसन, पुनर्निर्माण आणि मदत कार्यांसाठी 1200 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याची घोषणा केली. त्यांनी या आपत्तीत मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना 2 लाखांची आणि जखमींसाठी 50 हजारांची अनुग्रह रक्कम जाहीर केली. मात्र, खराब हवामानामुळे पंतप्रधान आपत्तीग्रस्त भागांचा हवाई दौरा करू शकले नाहीत.

