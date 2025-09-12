Uttrakhand : पंतप्रधान मोदीचा उत्तराखंड दौरा; आपत्तीग्रस्तांसाठी जाहीर केली १२०० कोटींची मदत

PM Modi Uttrakhand Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमधील आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये पुनर्वसन, पुनर्निर्माण आणि मदत कार्यांसाठी 1200 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याची घोषणा केली. त्यांनी या आपत्तीत मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना 2 लाखांची आणि जखमींसाठी 50 हजारांची अनुग्रह रक्कम जाहीर केली. मात्र, खराब हवामानामुळे पंतप्रधान आपत्तीग्रस्त भागांचा हवाई दौरा करू शकले नाहीत. .Uttrakhand : उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध ट्रेक रूटवर श्रद्धा आणि संस्कृतीचा थरार अनुभवण्याची संधी, पर्यटन विभागाचे पद्धतशीर नियोजन.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी देहरादून येथे विमानतळावर स्वागत केले. उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात भीषण भूस्खलन आणि पूरस्थिती ओढावली होती. झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीची पाहणी ते करणार होते. देहरादूनमध्येच आपत्तीग्रस्त लोकांशी भेट घेऊन आपली सहानुभूती व्यक्त केली. अलीकडे आलेल्या पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी PM CARES for Children योजनेअंतर्गत व्यापक सहाय्य देण्याचीही घोषणा केली. तसेच, त्यांनी प्रभावित भागांतील मूलभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि पुनर्निर्माणासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले. .Uttarakhand : उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस, मुख्यमंत्री धामी यांनी तातडीने घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक, दिले आदेश .हवामान खराब असल्यामुळे हवाई दौरा होऊ न शकल्याने, त्यांनी विमानतळावरील सभागृहातच आपत्तीग्रस्त भागांचा आढावा घेतला. राज्य सरकारने सादर केलेले आपत्ती संबंधित सादरीकरण त्यांनी पाहिले. पंतप्रधानांनी आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये मदत आणि पुनर्वसनासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे महत्त्व सांगितले.त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उध्वस्त घरांच्या बांधकामासाठी विशेष प्रकल्प राबवण्याची, राष्ट्रीय महामार्गांचे नुतनीकरण, शाळांचे पुनर्बांधकाम यासाठी सहकार्य करण्याची घोषणा केली. तसेच, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमधून मदत पुरवली जाईल आणि जनावरांसाठी मिनी कीट्सची व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. .आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या अहवालावर आधारित पुढील सहाय्य देण्याचा विचार केला जाईल, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.पंतप्रधानांनी तातडीच्या मदत आणि बचाव कार्यात सहभागी असलेल्या NDRF, SDRF आणि ‘आपदा मित्र’ यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.