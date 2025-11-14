CM Mohan Yadav: सीएम डॉ. मोहन यांनी अन्नदात्याला दिला मोठा दिलासा; १.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित

१३ नोव्हेंबर हा दिवस मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरला. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात भावांतर योजनेचे २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित करून त्यांना मोठा दिलासा दिला..देवास जिल्ह्यात आयोजित या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात सीएम डॉ. यादव यांनी १८३.२५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजनही केले. याप्रसंगी त्यांनी 'अन्नदाता' शेतकऱ्यांवर पुष्पवर्षा केली आणि "सरकार शेतकऱ्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभी आहे," असे स्पष्ट केले..Ausa News : अतिवृष्टीत सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या लेकींचा उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर टाहो.'तुम्ही रडत राहाल, आम्ही देत राहू!'यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णकाळ सुरू आहे, पण हा काळ काँग्रेसजनांना पचनी पडत नाहीये." "ते वारंवार विचारत आहेत, काय करत आहात, पैसे कुठून आणत आहात? मी त्यांना सांगतो, तुम्ही रडत राहाल - रडत राहाल - रडत राहाल आणि आम्ही देत राहू - देत राहू - देत राहू." ते म्हणाले की, महिलांच्या हातात पैसा जावा, हेच आमच्या सनातन संस्कृतीचे गौरव आहे..शेतकऱ्यांमुळे राज्याला मिळाली विशेष ओळखमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शेतकऱ्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. "सीमेवर जवान आणि शेतात शेतकरी, हे दोघेही समान आहेत. जवान सीमेचे रक्षण करतो, तर शेतकरी घाम गाळून लोकांची भूक भागवतो," असे ते म्हणाले..सोयाबीन राज्य: "शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळेच मध्य प्रदेश आज देशाचे 'सोयाबीन स्टेट' बनले आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाचा योग्य भाव मिळाला पाहिजे, याच उद्देशाने देशात सर्वात आधी मध्य प्रदेशात भावांतर योजना सुरू करण्यात आली.".सीएम म्हणाले, "आम्ही वचन दिले होते की, १५ दिवसांच्या आत तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतील आणि १३ तारखेला तुमच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. दर सात दिवसांनी मॉडेल दर निश्चित केला जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येत राहतील.".शेतकरी कल्याणासाठी सरकार कटिबद्धमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी सांगितले की, त्यांची सरकार शेतकरी कल्याणासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. भावांतर योजनेत ९ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आणि आज १ लाख ३३ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये जमा केले जात आहेत..Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा.शेतकऱ्यांना पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या समस्येपासून मुक्त करण्यासाठी सीएनजी प्लांटची योजना आखली आहे. तसेच, कोदो-कुटकी सारख्या भरड धान्यासाठी प्रति क्विंटल ₹१००० बोनस दिला जात आहे आणि शेतकऱ्यांना सोलर पंप लावण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.