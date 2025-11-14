देश

CM Mohan Yadav: सीएम डॉ. मोहन यांनी अन्नदात्याला दिला मोठा दिलासा; १.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित

Farmers Relief: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३३ कोटी रुपये जमा करून मोठा दिलासा दिला. भावांतर योजनेअंतर्गत शेतकरी कल्याणासाठी मोठा निर्णय.
सकाळ वृत्तसेवा
१३ नोव्हेंबर हा दिवस मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरला. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात भावांतर योजनेचे २३३ कोटी रुपये हस्तांतरित करून त्यांना मोठा दिलासा दिला.

