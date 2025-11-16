Bihar Elections : सीएम डॉ. मोहन यादव यांची प्रतिक्रिया, 'बिहार में बहार है; जनतेच्या विश्वासाचा आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाचा प्रचंड विजय!

बिहार : सीएम डॉ. यादव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएने सामान्य जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत केला आहे. "सुशासन (Good Governance), स्वच्छ राजकारण आणि राष्ट्रवादाच्या भावनेने काम करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी लोकशाहीला गौरवान्वित केले आहे. बिहारच्या निवडणूक निकालांनी जनतेची परिपक्वता आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय निश्चित केला आहे.".असुरक्षितता आणि अपमानाचे उत्तर मतपेटीतूनकाँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून अनेक प्रकारच्या टीका-टिप्पण्या होऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समर्पण आणि धैर्याने देशाला पुढे नेले आहे, असे सीएम डॉ. यादव यांनी स्पष्ट केले. छठ महापर्वाची आस्था आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्रींचा अपमान करणाऱ्यांना बिहारच्या जनतेने आपल्या मतदानातून जबरदस्त प्रत्युत्तर दिला आहे..Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा ‘किंगमेकर’ ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!.सुशासनाची मिसाल बनले बिहारचे शांततापूर्ण मतदानमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, दोन टप्प्यांत शांततेत पार पडलेली निवडणूक बिहारच्या जनतेची जागरूकता आणि सुशासनाची मिसाल आहे. "कोठेही पुनर्मतदानाची (Re-polling) आवश्यकता भासली नाही, ना कोणतीही हिंसा झाली. हे राज्यात स्थिरता आणि उत्तम प्रशासनाचे प्रमाण आहे." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकास योजनांमुळे आणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये सुशासन, सामाजिक न्याय आणि गरिबांच्या उत्थानाचा विजय झाला आहे..'मोदींच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास कायम'इंदूर येथील भाजप कार्यालयात कार्यकर्त्यांना विजयाच्या शुभेच्छा देताना सीएम डॉ. यादव म्हणाले की, बिहारच्या निवडणूक निकालांमुळे संपूर्ण एनडीए परिवारात नवी ऊर्जा आणि उत्साहाचे संचार झाले आहे. "२०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला विकास आणि सुशासनाची नवी दिशा मिळाली आहे, ज्याचा परिणाम सलग तीन लोकसभा निवडणुका आणि अनेक राज्यांमध्ये मिळालेल्या विजयात दिसून येत आहे.".हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीनंतर आता बिहारचे निकालही स्पष्ट करत आहेत की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि एनडीएवरील जनतेचा विश्वास सातत्याने मजबूत झाला आहे. "एनडीए सरकार आता पुन्हा एकदा बिहारमध्ये विकासाची नवी बहार (उत्कृष्ट काळ) आणण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे." या ऐतिहासिक विजयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.