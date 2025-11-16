देश

Bihar Elections : सीएम डॉ. मोहन यादव यांची प्रतिक्रिया, 'बिहार में बहार है; जनतेच्या विश्वासाचा आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाचा प्रचंड विजय!

CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शुक्रवारी (१५ नोव्हेंबर) भोपाळ स्टेट हँगर आणि इंदूर येथील भाजप कार्यालयात बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) च्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या आणि आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
बिहार : सीएम डॉ. यादव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएने सामान्य जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत केला आहे. "सुशासन (Good Governance), स्वच्छ राजकारण आणि राष्ट्रवादाच्या भावनेने काम करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी लोकशाहीला गौरवान्वित केले आहे. बिहारच्या निवडणूक निकालांनी जनतेची परिपक्वता आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय निश्चित केला आहे."

