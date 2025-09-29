CM Pushkar Singh Dhami : पालक आणि मित्र, दोन्ही भूमिकांत दिसले मुख्यमंत्री धामी

डेहराडून - उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी त्यांच्या खास आणि शांत स्वभावाचा परिचय देत, थेट आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन युवकांच्या मनातील शंका दूर केल्या. कडक ऊन असतानाही, मुख्यमंत्री धामी यांनी आक्रमक असणाऱ्या आंदोलक तरुणांशी संवाद साधून भरती प्रक्रियेबद्दल त्यांच्या मनात असलेली भीती एका झटक्यात काढून टाकली..मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, ही चर्चा त्यांच्या कार्यालयातही होऊ शकली असती, पण त्यांनी तरुणांशी थेट त्यांच्या आंदोलनस्थळी संवाद साधणे अधिक योग्य मानले. यावेळी ते केवळ मुख्यमंत्री म्हणूनच नव्हे, तर तरुणांचे पालक आणि मित्र म्हणूनही दिसत होते..आंदोलनस्थळी जाऊन थेट संवादसोमवारी दुपारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का देत, परेड मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या युवकांमध्ये थेट प्रवेश केला. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवातच युवकांना आंदोलनामुळे होणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करून केली.मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, 'सणासुदीच्या दिवसांत आणि एवढ्या कडक उन्हात तुम्ही आंदोलन करत आहात, हे पाहून मला स्वतःलाही चांगले वाटत नव्हते. मी सतत तुमच्याबद्दल चिंतित होतो.'.'तुमच्या स्वप्नांना तुटू देणार नाही'यावेळी मुख्यमंत्री धामी यांनी उत्तराखंडच्या लोकांच्या अपेक्षा मान्य केल्या. "सरकारी नोकरीचे समाजात काय महत्त्व आहे, हे मला माहीत आहे," असे ते म्हणाले. उत्तराखंडमधील तरुण फक्त अभ्यासासाठी अभ्यास करत नाहीत, तर नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करतात. याच सरकारी नोकरीच्या बळावर ते सुंदर आयुष्याची स्वप्ने पाहतात, त्यामुळे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत तरुणांची स्वप्ने तुटू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..याच दृढ संकल्पातून उत्तराखंडमध्ये कडक ‘कॉपी विरोधी’ कायदा लागू करण्यात आला आणि गेल्या चार वर्षांत विक्रमी २५ हजार नोकऱ्या देण्यात आल्या. त्यामुळे, यावेळी फक्त एका तक्रारीवरून संपूर्ण प्रकरणाची ‘सी.बी.आय. चौकशी’ (CBI Investigation) करण्याची त्यांची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री धामी यांनी यावेळी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचीही घोषणा केली. अशा प्रकारे, एखाद्या पालकाप्रमाणे त्यांनी तरुणांना सुरक्षित भविष्याची हमी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.