Haridwar Kumbh 2027: आखाड्यांमधील वाद मिटवण्यासाठी आले खुद्द मुख्यमंत्री; हरिद्वार अर्धकुंभ २०२७ मध्ये ९७ दिवसांचे आयोजन, १० स्नान निश्चित

आखाड्यांमधील सुरू असलेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर हरिद्वारमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उपस्थिती लावली. त्यांच्या उपस्थितीत २०२७ मधील हरिद्वार अर्धकुंभ भव्य आणि दिव्य स्वरूपात आयोजित करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. अर्धकुंभाचे आयोजन एकूण ९७ दिवस चालणार असून, या कालावधीत १० महत्त्वाचे स्नान सोहळे होणार आहेत..मुख्यमंत्री धामी यांनी आखाड्यांच्या आचार्य आणि प्रतिनिधींशी चर्चा करून अर्धकुंभ स्नानांच्या तारखा जाहीर केल्या. सोहळ्याची सुरुवात १४ जानेवारीला मकर संक्रांतीपासून होईल आणि २० एप्रिलला चैत्र पौर्णिमेच्या शाही स्नानाने त्याचा समारोप होईल.आखाड्यांमधील असंतोष दूर करण्याच्या दृष्टीनेही ही बैठक महत्त्वाची ठरली. शुक्रवारी सकाळी सुमारे ११.३० वाजता डामकोठी येथे झालेल्या बैठकीत सर्व १२ आखाड्यांचे आचार्य आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बैठकीत केवळ तारखांची घोषणा न होता, आखाड्यांतील संतांचा असंतोष दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री धामी यांनी सकारात्मक संवाद साधला. सुमारे एक तास चाललेल्या चर्चेनंतर संत-महंतांनी मुख्यमंत्री धामी यांच्या उपस्थितीत कुंभ सोहळा भव्य आणि दिव्य करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. मुख्यमंत्री धामी यांनीही संतांच्या सर्व मागण्यांचा आदर करत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले..हरिद्वार अर्धकुंभ २०२७ मधील स्नान पर्वांची घोषणा पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.सोहळ्याचा शुभारंभ १४ जानेवारीला मकर संक्रांतीपासून; त्यानंतर मौनी अमावस्या ६ फेब्रुवारी, वसंत पंचमी ११ फेब्रुवारी, माघ पौर्णिमा २० फेब्रुवारी, महाशिवरात्री ६ मार्च, फाल्गुन अमावस्या ८ मार्च, नव संवत्सर ७ एप्रिल, मेष संक्रांतीचा शाही स्नान १४ एप्रिल, श्रीराम नवमी १५ एप्रिल आणि चैत्र पौर्णिमा २० एप्रिलला समारोप..मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, कुंभाच्या सर्व निर्णयांमध्ये आखाड्यांच्या परंपरा, गरजा आणि सुविधा यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. पंतप्रधानांनी देवभूमी उत्तराखंडला 'विश्व आध्यात्मिक राजधानी' बनवण्याचे आवाहन केले असून, त्याच ध्येयाने राज्य सरकार २०२७ चा कुंभ ऐतिहासिक, भव्य, दिव्य आणि सुरक्षित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.सुरक्षा आणि व्यवस्थापनावरही व्यापक तयारी सुरू आहे. २०२१, २०१० आणि २०२२ च्या तुलनेत २०२७ मध्ये अनेक पटीने अधिक भाविक येण्याची शक्यता असल्याने गर्दी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी विशेष योजना राबवली जात आहे. पोलीस, एनडीआरएफ, पीएसी, आरोग्य विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर सर्व विभागांमध्ये घनिष्ठ समन्वय ठेवला जात आहे..कुंभादरम्यान नगर आणि घाट परिसरात स्वच्छता राखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त केली जातील. कचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण आणि पर्यावरण संरक्षणावर विशेष भर दिला जाणार आहे. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी आखाड्यांच्या आचार्यांसोबत भोजनही केले..