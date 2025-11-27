देश

CM Pushkar Singh Dhami : मॉर्निंग वॉकवर निघाले मुख्यमंत्री; रस्त्यावर स्वतः बनवला चहा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवारी पहाटे नैनीतालमध्ये मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. या दरम्यान त्यांनी ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांशी आणि पर्यटकांशी संवाद साधला.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवारी पहाटे नैनीतालमध्ये मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. या दरम्यान त्यांनी ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांशी आणि पर्यटकांशी संवाद साधला. लोकांमध्ये मिसळण्याच्या त्यांच्या या साध्या कृतीने सर्वांना प्रभावित केले.

Pushkar Singh Dhami

