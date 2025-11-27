CM Pushkar Singh Dhami : मॉर्निंग वॉकवर निघाले मुख्यमंत्री; रस्त्यावर स्वतः बनवला चहा

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवारी पहाटे नैनीतालमध्ये मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. या दरम्यान त्यांनी ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांशी आणि पर्यटकांशी संवाद साधला. लोकांमध्ये मिसळण्याच्या त्यांच्या या साध्या कृतीने सर्वांना प्रभावित केले..मुख्यमंत्र्यांनी मल्लीताल येथे एका दुकानावर स्वतः चहा बनवला. त्यानंतर त्यांनी मानस खंड माला मिशन योजनां'तर्गत मल्लीताल येथील माँ नयना देवी मंदिराच्या सुशोभीकरणाच्या कामाची पाहणी केली.सीएम धामी यांनी सांगितले की, पर्यटकांचे भव्य स्वागत करण्यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून देवभूमीतील धार्मिक स्थळांना जोडून धार्मिक पर्यटनाला (Religious Tourism) प्रोत्साहन दिले जात आहे..अवैध रहिवाशांचे सत्यता पडताळणीचे क्षेत्र वाढवलेराज्यात अवैधपणे येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी 'सत्यता पडताळणीचा' (Verification) दायरा (Scope) वाढवला जात आहे.बुधवारी मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, राज्यात गेल्या १० वर्षांच्या कालावधीत बनवलेले रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार कार्ड (Voter Card), वीज-पाण्याचे कनेक्शन इत्यादींची सत्यता पडताळणी केली जाईल. यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना (DM) निर्देश देण्यात आले आहेत..पोलिस लाईनमध्ये झालेल्या विधिक दिवस समारोहानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांना सत्यापन कालावधीचा दायरा १० वर्षे ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.