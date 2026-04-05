Mid-day Meal: मुलांच्या ताटात मुख्यमंत्र्यांनी वाढले जेवण! 'स्कूल चलो' अभियानाचा शुभारंभ; चॉकलेट मिळताच विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य

उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि मुलांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी वाराणसीच्या शिवपूर येथून 'स्कूल चलो अभियान २०२६' चा शानदार शुभारंभ केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा एक हळवा आणि वात्सल्याने भरलेला पैलू सर्वांना पाहायला मिळाला..शिवपूर येथील कंपोजिट विद्यालयात आयोजित या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी केवळ अभियानाची घोषणाच केली नाही, तर विद्यार्थ्यांसोबत वेळ घालवून त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केले.मिड-डे मील आणि आपुलकीचा घास कार्यक्रमाचे सर्वात खास आकर्षण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मुलांना दुपारचे जेवण (Mid-day Meal) वाढले.अत्यंत आपुलकीने सीएम योगींनी मुलांना जेवण वाढले आणि त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी "दररोज शाळेत या आणि मन लावून अभ्यास करा" असे सांगितले, तेव्हा मुलांनीही हसून मान डोलावली आणि हात जोडून त्यांचे आभार मानले. जेवणानंतर मुलांच्या हातात चॉकलेट्स आणि भेटवस्तू मिळताच त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला..नव्या सत्रासाठी साहित्याचे वाटपनवीन शैक्षणिक सत्राची सुरुवात होत असताना, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहिल्या इयत्तेपासून आठवीपर्यंतच्या निवडक विद्यार्थ्यांना स्कूल बॅग, पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक किट देण्यात आली. यामध्ये विकास, अंशिका गुप्ता, श्रेया सोनकर आणि साक्षी गुप्ता यांसारख्या अनेक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता..'निपुण' शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा गौरवउत्तर प्रदेशला 'निपुण प्रदेश' बनवण्याच्या दिशेने केलेल्या कामाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्रे देऊन सन्मानित केले:* पाच निपुण शाळा: सेवापुरी, बडागाव, चिरईगाव, अराजीलाईन आणि महमूरगंज येथील शाळांच्या मुख्याध्यापकांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल गौरवण्यात आले.* पाच निपुण विद्यार्थी: अभय कुमार पटेल, जाह्नवी, श्रेयांश, नैन्सी आणि सरस्वती या लहानग्यांनी शैक्षणिक निकष पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान स्वीकारला..डिजिटल पाऊल आणि लघुचित्रपटयाप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी 'शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां' या पुस्तिकेचे विमोचन केले. तसेच, गेल्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांच्या बदललेल्या स्वरूपावर आधारित एक लघुचित्रपटही उपस्थितांना दाखवण्यात आला.आज सुरू झालेले हे अभियान राज्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवून १००% साक्षरतेचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे.