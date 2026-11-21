उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आई सावित्री देवी यांचे शुक्रवारी निधन झाले. वयाच्या ९१ व्या वर्षी त्यांनी उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील पंचूर या मूळ गावी अखेरचा श्वास घेतला. आईच्या निधनामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. योगी आदित्यनाथ त्यांचा दौरा सोडून थेट पंचूर या मूळ गावी पोहोचले. आईला श्रद्धांजली अर्पण करताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. दरम्यान आईला भेटण्याची त्यांची इच्छा अपूर्ण राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या महिन्यात आईची भेट घेण्याचा त्यांचा विचार होता. पंचूर दौऱ्याचे नियोजन सुरू होते पण त्यापूर्वीच सावित्री देवी यांचे निधन झाले..सावित्री देवी या पंचूर गावातील आपल्या निवासस्थानी राहत होत्या. त्या गेल्या काही काळापासून आजारी होत्या. वृद्धापकाळामुळे त्यांना आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागत होता. कुटुंबीय त्यांची काळजी घेत होते. मात्र २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. योगी आदित्यनाथ यांनी तरुण वयातच संन्यासाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यानंतर ते कुटुंबापासून दूर राहू लागले. मात्र आईबद्दलचे प्रेम आणि जिव्हाळा अनेकदा दिसून आला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी वेळ मिळेल तेव्हा आईची भेट घेतली होती..३४ आठवड्यांची गर्भवती ४२ किमी धावली; वर्षभरात ७ मोठ्या मॅरेथॉन केल्या पूर्ण, वडिलांकडून मिळालेली प्रेरणा.२०२२ मध्ये योगी आदित्यनाथ अनेक वर्षांनंतर आपल्या मूळ गावी पंचूर येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी आईची भेट घेऊन तिचे आशीर्वाद घेतले होते. आईच्या पाया पडतानाचे त्यांचे फोटोही चर्चेत आले होते. त्यानंतर जून २०२४ मध्ये सावित्री देवी यांना ऋषिकेशमधील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी रुग्णालयात जाऊन आईची भेट घेतली होती. त्यांनी जवळपास अर्धा तास आईसोबत वेळ घालवला होता..योगी आदित्यनाथ १९९८मध्ये संन्यास घेतल्यानंतर चार वर्षांनी पंचूरला पोहोचले होते. तेव्हा परंपरेनुसार आईकडून पहिली भिक्षा घेतली होती. सावित्री देवी यांनी त्यांना फळे, तांदूळ आणि काही पैसे दिले होते. त्यावेळी आईसह कुटुंबियांना अश्रू अनावर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.