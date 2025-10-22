देश

CM Yogi Adityanath : 'राजकीय इस्लाम'मुळे सनातन धर्माचे सर्वात मोठे नुकसान; शिवरायांचा उल्लेख करत CM योगी म्हणाले, 'आपल्या पूर्वजांनी...'

Yogi Adityanath Explains the Concept of Political Islam : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘राजकीय इस्लाम’ ही संकल्पना मांडत सनातन धर्माला झालेल्या हानीबाबत भाष्य केले. आरएसएसच्या भूमिकेचे कौतुक करत हलाल उत्पादनांवर बंदीही जाहीर केली.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

गोरखपूर : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी (CM Yogi Adityanath) मंगळवारी 'राजकीय इस्लाम' या संकल्पनेवर भाष्य करताना म्हटलं की, इतिहासात ब्रिटिश आणि फ्रेंच वसाहतवादाचा वारंवार उल्लेख केला जातो; पण ‘राजकीय इस्लाम’चा उल्लेख अत्यंत कमी केला गेला आहे, आणि यामुळेच सनातन धर्माला सर्वाधिक हानी पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
CM Yogi Adityanath
Hindu religion
Muslim Community
Hindu Muslim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com