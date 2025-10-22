CM Yogi Adityanath : 'राजकीय इस्लाम'मुळे सनातन धर्माचे सर्वात मोठे नुकसान; शिवरायांचा उल्लेख करत CM योगी म्हणाले, 'आपल्या पूर्वजांनी...'

गोरखपूर : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी (CM Yogi Adityanath) मंगळवारी 'राजकीय इस्लाम' या संकल्पनेवर भाष्य करताना म्हटलं की, इतिहासात ब्रिटिश आणि फ्रेंच वसाहतवादाचा वारंवार उल्लेख केला जातो; पण ‘राजकीय इस्लाम’चा उल्लेख अत्यंत कमी केला गेला आहे, आणि यामुळेच सनातन धर्माला सर्वाधिक हानी पोहोचली आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) शताब्दीनिमित्त गोरखपूर येथे आयोजित ‘विचार-परिवार कुटुंब स्नेह मिलन’ आणि ‘दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव’ या कार्यक्रमात त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला..योगी म्हणाले, 'छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप आणि महाराणा सांगा यांसारख्या महान योद्ध्यांनी राजकीय इस्लामविरुद्ध लढा दिला. आपल्या पूर्वजांनी ब्रिटिश व फ्रेंच वसाहतवादासह राजकीय इस्लामविरुद्धही मोठ्या लढाया लढल्या; पण इतिहासकारांनी या पैलूकडे दुर्लक्ष केले.'.Shocking Crime in Bhind : अमानुष अत्याचार! दलित तरुणाचं अपहरण करून बेदम मारहाण; जबरदस्तीने पाजली लघवी, आरोपी फरार.मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, आरएसएसने भारतात अशक्य ते शक्य करून दाखवले आहे. राम मंदिराचे बांधकाम हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. जेव्हा समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी राम मंदिराच्या विषयावर प्रश्न उपस्थित करत होते, तेव्हा संघाचे स्वयंसेवक ठाम निर्धाराने उभे राहिले. त्यांना लाठीमार आणि गोळ्यांचा सामना करावा लागला, तरीही आज अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभे आहे. हे त्यांच्या अढळ श्रद्धेचे आणि समर्पणाचे प्रतीक आहे.'.योगी आदित्यनाथ यांनी आरोप केला की, 'राजकीय इस्लाम’च्या नावाखाली आजही अनेक प्रकारच्या कारवाया सुरू आहेत. त्यांनी जाहीर केले की, उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल-प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा उत्पादनांमधून मिळणारा नफा धार्मिक धर्मांतर, लव्ह जिहाद आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जातो.' योगी आदित्यनाथ यांच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.