देश

योगी सरकारचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून शुल्क घेणाऱ्यांना सज्जड इशारा; 'होणार कठोर कारवाई'

उत्तर प्रदेशातील ऊस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून ऊस लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क आकारले जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश योगी सरकारने दिला आहे.
cm yogi adityanath

cm yogi adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील ऊस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून ऊस लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क आकारले जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश योगी सरकारने दिला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास आता साखर कारखान्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, तसेच कठोर कारवाई केली जाईल.

ऊस आयुक्त मिनिस्टी एस. यांनी सांगितले की, अशा कोणत्याही तक्रारीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

Loading content, please wait...
Farmer
sugarcane
Warning
CM Yogi Adityanath
Action

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com