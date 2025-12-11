योगी सरकारचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून शुल्क घेणाऱ्यांना सज्जड इशारा; 'होणार कठोर कारवाई'

उत्तर प्रदेशातील ऊस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून ऊस लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क आकारले जाऊ नये, असा स्पष्ट आदेश योगी सरकारने दिला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास आता साखर कारखान्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, तसेच कठोर कारवाई केली जाईल.ऊस आयुक्त मिनिस्टी एस. यांनी सांगितले की, अशा कोणत्याही तक्रारीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल..अवैध खरेदीवर एफआयआर आणि दंडात्मक कारवाईहंगाम २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत एकूण २१३६ ऊस खरेदी केंद्रांची पाहणी करण्यात आली आहे. या पाहणीत अनेक अनियमितता उघड झाल्या. अवैध ऊस खरेदीच्या दोन प्रकरणांमध्ये दोन एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत..यात साखर कारखाना करीमगंज, रामपूर आणि इतरांविरुद्ध तसेच सहकारी ऊस विकास समिती बीसपूर क्षेत्रात अवैध ऊस खरेदीसाठी दोन व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ४९,८१६ रुपये किमतीचा ऊस जप्त करण्यात आला आहे.८ गंभीर प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि ८ वजन करणाऱ्या लिपिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..ऊस आयुक्तांनी सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध काम करणाऱ्यांवर 'झिरो टॉलरन्स' (Zero Tolerance) धोरणानुसार कारवाई केली जात आहे. कोणत्याही कर्मचारी/अधिकाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध सख्त दंडात्मक कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.