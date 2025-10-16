देश

UP: सीएम योगींची गर्जना! मुलींच्या सुरक्षेशी खेळ केला, तर पुढच्या चौकात यमराज तयार उज्ज्वला योजनेतून महिलांना मोठं गिफ्ट

CM Yogi Aadityanathमहिलांच्या सुरक्षेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचा कठोर इशारा, उज्ज्वला योजनेतून १.८६ कोटी महिलांना मोफत सिलिंडरचा लाभ.
Ujjwala Yojana

Ujjwala Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिवाळीपूर्वी राज्याच्या महिलांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. त्यांनी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब आणि वंचित कुटुंबातील महिलांना मोफत सिलिंडरची (Free Cylinder) भेट दिली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
women empowerment
Women Safety Project
women development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com