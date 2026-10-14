CJP Protest : जंतरमंतरवरील आंदोलन भोवले ! सौरव दास, आशुतोष रांका अन् अजिंक्य शिंदेला अटक; थोड्याच वेळात दंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करणार

Delhi Police Action Against CJP Leaders : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याच्या मुद्द्यावरून 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि दिल्ली पोलिसांमधील संघर्ष वाढला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी संघटनेच्या तीन नेत्यांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून अटक केली आहे. सौरव दास, आशुतोष रंका आणि अजिंक्य शिंदे अशी या नेत्यांची नावे आहेत. यापूर्वी परवानगीशिवाय जंतरमंतर परिसरात प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्यांच्यासह संघटनेच्या इतर सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता..२४ तासांची मुदत संपण्यापूर्वी कारवाईकॉकरोच जनता पार्टीच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंग यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत या कारवाईची माहिती दिली. सौरव दास, आशुतोष रंका आणि अजिंक्य शिंदे यांना मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (SEM) हजर केले जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित तिघांच्या ताब्यातील २४ तासांची मुदत संपत आल्याचेही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले..Dhruv Rathee Released : सीजेपी आंदोलन प्रकरणात ध्रुव राठीला दिलासा; सुटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काय दिली ताकीद ?.पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी यापूर्वी घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्याशी संबंधित कलमांचा समावेश आहे. कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि बॅरिकेड्स असतानाही CJP च्या कार्यकर्त्यांनी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश केला आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली..आंदोलनाच्या ठिकाणावरून वादजंतरमंतर हे ठिकाण अलीकडेच अधिकृत निदर्शने आणि आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. मंगळवारी सकाळी मनाई आदेशांचे उल्लंघन करून परिसरात प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून सौरव दास, आशुतोष रंका आणि संघटनेच्या अन्य सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले. CJP च्या दाव्यानुसार, संघटनेच्या सुमारे ११ सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते..CJP Meeting : अभिजीत दीपकेंची राजकारणात एन्ट्री? 'सीजेपी' प्रवक्ते आशुतोष रांका अन् अखिलेश यादवांच्या भेटीने वाढला सस्पेंस.ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना द्वारका जिल्ह्यातील जाफरपूर कलान पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. त्यानंतर CJP चे काही कार्यकर्ते पोलीस ठाण्याबाहेर जमल्याने परिसरातील सुरक्षा वाढवण्यात आली..आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धारकॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक दीपक यांनी पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. जंतरमंतर अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले असले, तरी आपली चळवळ थांबणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली..यापूर्वी शनिवारी अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्लीत दाखल होताच ताब्यात घेण्यात आले होते. त्या वेळी कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नियोजित आंदोलन होऊ शकले नव्हते. वर्षभर शांतता भंग न करण्याच्या अटीवर दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.