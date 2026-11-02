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‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ हा अहंकार! कॉकरोच जनता पार्टीचा भाजपवर हल्लाबोल; स्मृती इराणींची 'ती' पोस्ट शेअर करत टीका...

Cockroach Janata Party Targets BJP : एखाद्या राजकीय नेत्याने स्वतःबद्दल अशा प्रकारची घोषणा करणं हे सत्तेची लालसा आणि भीती दर्शवणारं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या घोषणेवरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
Cockroach Janata Party Targets BJP

Modi Kahin Nahi Jayenge Slogan

esakal

Shubham Banubakode
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Cockroach Janata Party Slogan: भाजपकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ या घोषणेवर आता कॉकरोच जनता पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. पक्षाचे नेते सौरभ दास यांनी ही घोषणा म्हणजे अहंकार असल्याची टीका केली आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने स्वतःबद्दल अशा प्रकारची घोषणा करणं हे सत्तेची लालसा आणि भीती दर्शवणारं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या घोषणेवरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

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