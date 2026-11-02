‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ हा अहंकार! कॉकरोच जनता पार्टीचा भाजपवर हल्लाबोल; स्मृती इराणींची 'ती' पोस्ट शेअर करत टीका...

Cockroach Janata Party Slogan: भाजपकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ या घोषणेवर आता कॉकरोच जनता पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. पक्षाचे नेते सौरभ दास यांनी ही घोषणा म्हणजे अहंकार असल्याची टीका केली आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने स्वतःबद्दल अशा प्रकारची घोषणा करणं हे सत्तेची लालसा आणि भीती दर्शवणारं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या घोषणेवरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे..भाजपच्या माजी खासदार स्मृती इराणी यांनी नुकताच एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. या फोटोत त्या भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्यासोबत दिसत आहेत. त्यांच्या मागे असलेल्या पोस्टरवर ‘मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे’ असं लिहिलेलंय. हीच पोस्ट शेअर करत सौरभ दास यांनी भाजपच्या घोषणेवर प्रश्न उपस्थित केले. या घोषणेतून सतत सत्तेत राहण्याची इच्छा, भीती आणि अस्वस्थता दिसून येते, अशी टीका त्यांनी केली..Premium|Trinamool Congress Crisis : सत्तांतरानंतर तृणमूल काँग्रेससमोर उभे राहिले अस्तित्वाचे संकट.दरम्यान, बिहारमधील पाटणा येथे ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या एका सभेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केलं होतं. 'मोदीच काय, मोदींचा बापही जाणार,' असं ते म्हणाले होते. यावरून भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली होती. काँग्रेसकडून या विधानावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं. मात्र, भाजपने याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘मोदी कुठेही जाणार नाहीत’ ही घोषणा देत प्रचार सुरू केला. गुजरातसह अनेक ठिकाणी झालेल्या रॅलींमध्ये या घोषणेचे फलकही झळकले..कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीत झालेल्या INDIA आघाडीच्या रॅलीला पाठिंबा दिला होता. मात्र, पक्षाचे नेते या रॅलीत सहभागी झाले नाहीत. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली संघटना स्वतंत्र आणि तटस्थ असल्याचं स्पष्ट केलं. मतचोरीविरोधात लढणाऱ्या सर्व संघटनांना आपला पाठिंबा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..मुलगा प्रसिद्धीच्या झोतात, आई-वडील व्याकुळ! अभिजितच्या चळवळीला घरूनच विरोध? पाहा काय म्हणाले पालक?.दुसरीकडे, भाजपनेही 'लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा' अभियानांतर्गत विविध राज्यांमध्ये रॅली काढण्याची तयारी केली आहे. भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन बिहारमधील रॅलीचं नेतृत्व करणार असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेलंगणात पदयात्रा करणार आहेत. त्यामुळे भाजप आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.