देश

CJP Protest: पेपर लीकविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा एल्गार! आंदोलनासाठी परवानगी कशी मिळते? जाणून घ्या प्रक्रिया

Cockroach Janata Party Protest: सोशल मीडियावर अलीकडेच चर्चेत आलेल्या झुरळ जनता पक्षाने तीन अधिकृत प्रवक्त्यांची घोषणा केली. हे तीन प्रवक्ते जनतेसमोर आणि माध्यमांसमोर या चळवळीचे प्रतिनिधित्व करतील.
Cockroach Janata Party Protest

Cockroach Janata Party Protest

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशात सुरू असलेल्या परीक्षा-संबंधित अनियमितता आणि पेपरफुटीने आता एका मोठ्या आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. कॉकरोच जनता पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, भारतात असे आंदोलन किंवा शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

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