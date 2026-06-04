CJP Protest: पेपर लीकविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा एल्गार! आंदोलनासाठी परवानगी कशी मिळते? जाणून घ्या प्रक्रिया

देशात सुरू असलेल्या परीक्षा-संबंधित अनियमितता आणि पेपरफुटीने आता एका मोठ्या आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. कॉकरोच जनता पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, भारतात असे आंदोलन किंवा शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?.कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओद्वारे एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ते ६ जून रोजी भारतात परतणार असून दिल्लीत पेपरफुटीविरोधात शांततापूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व करतील. परीक्षा पद्धतीतील मोठ्या त्रुटी आणि अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना मानसिक तणाव येत आहे. .Khan Sir Firing Case: गोळीबारप्रकरणी खान सरांनाच अटक होण्याची शक्यता; दोन्ही अंगरक्षकांनी गोळीबाराची दिली कबुली.त्यामुळे अभिजीत यांनी आपल्या समर्थकांना आणि प्रभावित विद्यार्थ्यांना दिल्लीत एकत्र येऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याचे जोरदार आवाहन केले आहे. भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करते. परंतु स्थानिक प्रशासनाकडून लेखी परवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याने, आयोजकांनी सर्वप्रथम त्या भागातील ठाणेदार किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधावा. .याव्यतिरिक्त, त्यांनी आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या आणि मार्गाच्या मंजुरीसाठी पोलीस उपआयुक्तांच्या कार्यालयात औपचारिक अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. आजच्या आधुनिक युगात, निदर्शनांसाठी परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात डिजिटल आणि सोपी झाली आहे. अनेक राज्यांमधील पोलीस विभागांनी आता ऑनलाइन परवानगी देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. कोणताही नागरिक किंवा संस्था आपल्या राज्याच्या पोलीस विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा नागरिक सेवा पोर्टलवरून घरबसल्या या परवानगीसाठी अर्ज करू शकते. .या ऑनलाइन प्रणालीमुळे कागदपत्रांच्या कामासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. जर तुमचे आंदोलन रस्ता किंवा पोलीस हद्दीव्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक उद्यान, मैदान किंवा महानगरपालिकेच्या मालमत्तेवर होत असेल, तर नियमांमध्ये थोडा बदल होतो. अशा प्रकरणांमध्ये, आयोजकांनी स्थानिक महानगरपालिका किंवा जमिनीच्या प्रत्यक्ष मालकीच्या विभागाकडून स्वतंत्र लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. .जोपर्यंत महानगरपालिका आणि पोलीस विभाग या दोघांनीही हिरवा कंदील दाखवला नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी तंबू लावणे किंवा ध्वनीक्षेपकांचा वापर करणे कायदेशीररित्या परवानगीयोग्य नाही. प्रशासनाकडे सादर केलेल्या अर्जात, आयोजकांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, त्यांनी कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आणि निदर्शनाचा विषय नमूद केला पाहिजे. .NEET 2026 री-एग्झामचा सुद्धा पेपर झाला लीक? टेलिग्रामवरील दाव्यांची NTA कडून सायबर क्राइमकडे चौकशी.त्यांनी निदर्शनाच्या सुरुवातीची आणि समाप्तीची अचूक तारीख व वेळ देखील दिली पाहिजे. जर रॅली आयोजित केली जात असेल, तर तिचा संपूर्ण मार्ग नमूद करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी अंदाजित गर्दीची संख्या, आयोजकाचे नाव, पत्ता, फोन नंबर, ओळखपत्र आणि निदर्शनात वापरण्यात येणारी कोणतीही घोषणा व पोस्टर्स यांसारखे तपशील देखील दिले पाहिजेत. .शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी देताना, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन सुरक्षेच्या बाबींना प्राधान्य देतात. जर स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा किंवा पोलिसांना, या निदर्शनामुळे परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत अडथळा येऊ शकतो किंवा जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा किंचितही संशय आल्यास, ते अर्ज तात्काळ फेटाळू शकतात. हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारतात शस्त्रांशिवाय शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार मान्य आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारास परवानगी नाही. .Indian Visa Regulations: परदेशी नागरिकांसाठी भारताचे व्हिसा नियम बदलले; एका चुकीमुळे होऊ शकते मोठी कारवाई!.जर कोणतीही संघटना किंवा व्यक्ती पूर्व लेखी परवानगीशिवाय जबरदस्तीने रस्त्यावर उतरल्यास किंवा जमाव जमवल्यास, पोलीस त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करू शकतात. परवानगीशिवाय जमलेल्या लोकांना कायद्यानुसार बेकायदेशीर जमाव मानले जाते. अशा परिस्थितीत, पोलीस आंदोलकांना ताब्यात घेऊ शकतात आणि सरकारी आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयोजकांवर गुन्हा दाखल करू शकतात. त्यामुळे, कोणतेही आंदोलन करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.