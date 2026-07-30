"दोनशे लोकांचं जेवण आणि घाईघाईत बुकिंग", 'सीजेपी'च्या व्हायरल व्हिडीओवर हॉटेल व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया

Cockroach Janta Party dinner viral video: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीची एक कथित मेजवाणी सध्या चर्चेत आहे. दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या या पार्टीबाबत हॉटेल व्यवस्थापकाने मोठा खुलासा केला आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना हॉटेल मॅनेजरने आयोजित पार्टीबाबत सगळी माहिती दिली..मॅनेजरने दिलेल्या माहितीनुसार, कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी हॉटेलच्या मालकाचा फोन आला होता. त्यांनी साधारण १५० ते २०० लोकांच्या पार्टीचे नियोजन करण्यास सांगितले होते आणि त्यानुसार सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती. संध्याकाळी ६:१५ वाजण्याच्या सुमारास पाहुणे हॉटेलमध्ये येण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांना कोणाचीही ओळख पटली नाही..RSP Youth Campaign: युवा जोडो संकल्प अभियानातून रासपची युवा ताकद वाढवणार, २०२९ मध्ये सत्ता मिळवण्याचा महादेव जानकरांचा दावा.मॅनेजर पुढे सांगतात, काही वेळाने स्पष्ट झाले की, तिथे पोहोचलेले बहुतांश लोक कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते होते. एकूण दोनशेच्या आसपास लोक तिथे उपस्थित होते. हॉटेल व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले की, हे एक सामान्य कौटुंबिक किंवा ग्रुप डिनरसारखे होते, ज्यामध्ये नियमित जेवणाचीच व्यवस्था करण्यात आली होती. केवळ बुकिंगनुसार सेवा देणे हे त्यांचे काम होते आणि त्यामागील राजकीय पार्श्वभूमीशी व्यवस्थापनाचा काहीही संबंध नव्हता..Vigyan Ashram Exhibition : विज्ञान आश्रमच्या दोन दिवसीय प्रदर्शनाला १२ हजार विद्यार्थ्यांची भेट; जयेश धायरकर व अक्षय सावंत यांना युवा उद्योजक-संशोधक पुरस्कार.महेश जेठमलानींचे गंभीर आरोपया पार्टीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर, भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी 'सीजेपी'च्या नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधला. व्हिडिओ शेअर करत जेठमलानी यांनी थेट आंदोलन आणि पार्टीच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.जेठमलानी म्हणाले की, महिनाभर चाललेल्या या मोठ्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांचा प्रवास, त्यांचे राहणे, खाणेपिणे आणि हॉटेलच्या या पार्ट्यांचा अवाढव्य खर्च नेमका कोणी उचलला? त्यांनी या संपूर्ण आंदोलनाच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर जाहीर स्पष्टीकरण मागितले आहे. भाजपच्या आरोपांना उत्तर देताना सीजेपीचे अधिकृत प्रवक्ते सौरभ दास यांनी हा व्हिडिओ चुकीच्या संदर्भाने सादर केला जात असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कोणताही आलिशान उत्सव नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.