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Gyanesh Kumar Resignation : कॉकरोच जनता पार्टी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार; गांधी जयंतीला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

Gyanesh Kumar Latest News : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास कॉकरोच जनता पार्टी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करणार असल्याची घोषणा.
Gyanesh Kumar Resignation cockroch janata party

Gyanesh Kumar Resignation cockroch janata party

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी शनिवारीपर्यंत राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून देशभर आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शुक्रवारी दिला. गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईतून या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येईल. त्यानंतर देशातील विविध शहरांमध्ये आंदोलन नेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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