Gyanesh Kumar Resignation : कॉकरोच जनता पार्टी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार; गांधी जयंतीला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांनी शनिवारीपर्यंत राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून देशभर आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शुक्रवारी दिला. गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईतून या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येईल. त्यानंतर देशातील विविध शहरांमध्ये आंदोलन नेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..दिपके यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे ही घोषणा केली. “ग्यानेश कुमार यांनी उद्यापर्यंत राजीनामा न दिल्यास सीजेपीतर्फे २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर हे आंदोलन देशातील विविध शहरांमध्ये नेण्यात येईल. या गांधी जयंतीला लोकशाही वाचविण्याचा संकल्प करूया,” असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..Abhijeet Dipke : शिक्षकांचा अभाव, रस्ताही नाही! | व्हिडिओ शेअर करत मांडली विद्यार्थ्यांची व्यथा.दरम्यान, दिपके यांनी यापूर्वी गुरुवारी ग्यानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास ‘जंतर-मंतर २.०’ आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.विरोधी पक्ष निवडणुकांमध्ये सहभागी होत असल्याबद्दलही दिपके यांनी टीका केली. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करत असतानाही विरोधी पक्ष निवडणुका लढवत आहेत, असे त्यांनी म्हटले. अशा निवडणुकांमध्ये सहभागी होणे म्हणजे त्या प्रक्रियेला वैधता देण्यासारखे आहे. तसेच निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष असल्याचा आभास निर्माण होतो, असा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.