कूलिंग चेंबरमध्ये स्फोटानंतर इमारत कोसळली, ९ कामगारांचा मृत्यू; माजी आमदाराच्या मालकीच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये दुर्घटना

प्रयागराजमध्ये एका कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. गद्दोपूरजवळ असलेल्या चंदापूरमध्ये एक कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळली. यात ९ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोल्ड स्टोरेजमधून अमोनिया गॅसची गळती होत आहे. यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. .इमारत कोसळलेल्या ठिकाणी बचावकार्यात अमोनिया गॅसमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. हे कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टीचे माजी आमदार अन्सार अहमद यांचं आहे. या ठिकाणी सोमवारी ११० जण काम करत होते. अचानक एका कूलिंग चेंबरमध्ये स्फोट झाला आणि इमारत कोसळली. दुर्घटनेनंतर काही मजूर आणि इतर लोक जीव वाचवून बाहेर पळाले. मात्र १५ पेक्षा जास्त लोक आतच अडकले होते..पोलीस आणि स्थानिकांच्या मदतीने ढिगाऱ्याखालून ४ जणांना बाहेर काढण्यात आलंय. इतर मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. प्रयागराजमध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोलीस, अग्निशमन विभाग, एसडीआरएफसह एनडीआरएफची पथकेही घटनास्थळी दाखल झाली आहेत. अमोनियाची गळती झाल्यानं १ किमी परिसरातील नागरिक भीतीच्या छायेखाली आहेत..अमोनिया गॅसच्या गळतीमुळे बचावकार्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. जेसीबी लावून ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू आहे. दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कोल्ड स्टोरेजच्या व्यवस्थापकाला अटक केलीय. या कोल्ड स्टोरेजमध्ये काम करणारे बहुतांश कामगार हे बिहारच्या सासाराम इथले आहेत.