कूलिंग चेंबरमध्ये स्फोटानंतर इमारत कोसळली, ९ कामगारांचा मृत्यू; माजी आमदाराच्या मालकीच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये दुर्घटना

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. यात ९ जणांचा मृत्यू झाला असून ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
UP Cold Storage Accident Former MLA Linked Facility Sees Deadly Collapse

सूरज यादव
प्रयागराजमध्ये एका कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. गद्दोपूरजवळ असलेल्या चंदापूरमध्ये एक कोल्ड स्टोरेजची इमारत कोसळली. यात ९ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोल्ड स्टोरेजमधून अमोनिया गॅसची गळती होत आहे. यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

