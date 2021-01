'कर्नल नरेंद्र नसते तर सियाचिनवर पाकचा ताबा असता'; PM मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली

नवी दिल्ली - जगातील सर्वात उंच ठिकाणांपैकी एक असलेल्या सियाचिन ग्लेशियरवर भारताचा ताबा राखण्यात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या कर्नल नरेंद्र बुल कुमार यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत यांनी शोक व्यक्त केला. सध्या पाकिस्तानात असलेल्या रावळपिंडीमध्ये जन्मलेल्या कर्नल नरेंद्र बुल कुमार यांनी 1984 च्या मेघदूत ऑपरेशनमध्ये अनेक साहसी मोहिमा केल्या.

पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवर म्हटलं की, कधीही भरून न येणारं नुकसान झालं आहे. कर्नल नरेंद्र बुल कुमार यांनी शौर्य आणि कष्टाने देशाची सेवा केली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभाही आहोत.

An irreparable loss! Colonel Narendra 'Bull' Kumar (Retired) served the nation with exceptional courage and diligence. His special bond with the mountains will be remembered. Condolences to his family and well wishers. Om Shanti. https://t.co/hTQvGJobxM

सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांनी कर्नल नरेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं की, साल्टारो रेंज आणि लडाखच्या इतर भागांमध्ये आपलं वर्चस्व हे कर्नल नरेंद्र यांच्या शौर्यगाथेचा भाग आहे. त्यांच नाव सैन्याच्या इतिहासात नेहमीच आठवणीत राहील असंही रावत यांनी म्हटलं.

Our strong posturing on the Saltoro Ridge and in other areas of Ladakh are a part of his adventurous travels. His name will forever remain etched in the rich history of our Army: Chief of Defence Staff General Bipin Rawat https://t.co/8AYToH7Sxm

