प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि अभिनेता भुवन बाम सध्या एका नव्या वादामुळे चर्चेत आहे. गुजरातमधील वडोदरा येथील पारुल विद्यापीठात आयोजित कॉमेडी कार्यक्रमात कथित अश्लील टिप्पणी आणि आक्षेपार्ह कृती केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वाघोडिया पोलिस ठाण्यात भुवन बाम याच्यासह संबंधित आयोजकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९६ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्ये आणि गाणी सादर केल्याचा आरोप आहे..२५ नोव्हेंबरला लिमडा गावातील पारुल विद्यापीठाच्या परिसरात हा कार्यक्रम झाला होता. यावेळी भुवन बामसोबत स्टेजवर उपस्थित असलेल्या एका महिलेने दोन-तीन महिने एकटं राहण्यासाठी एखाद्या गाडीखाली जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. त्यावर भुवनने केलेली टिप्पणी वादाचं कारण ठरली आहे. त्याने महिलेला उद्देशून आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याचा आरोप आहे. याशिवाय टीटू मामा या पात्राचा उल्लेख करताना त्याने बाथरूमचा संदर्भ दिला आणि पाण्याच्या बाटलीचा वापर करून स्टेजवर कथित अश्लील कृती केली. या प्रकारामुळे कार्यक्रमातील विनोदाच्या मर्यादांवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले..Bhuvan Bam : वडिलांची व्यसनाधीनता आणि घरातील भांडणं ; सुरुवातीच्या काळातील स्ट्रगलवर व्यक्त झाला प्रसिद्ध युट्युबर ,"ते मला ओळखत.." .या प्रकरणातील तक्रारदार महेंद्रप्रतापसिंह हे गेल्या पाच वर्षांपासून पारुल विद्यापीठात सुरक्षा प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी आयोजक आणि कॉमेडियनविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. विद्यापीठाने केवळ सभ्य विनोदी कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली होती. शैक्षणिक संस्थेची प्रतिष्ठा आणि शिस्त राखण्याच्या सूचनाही आयोजकांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, भुवन बामच्या कथित वक्तव्यांबाबत विद्यापीठाला आधी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती, असं तक्रारीत म्हटलं आहे..Bhuvan Badaykar: एके काळी कच्चा बदाम म्हणत दारोदारी फिरणारा भुवन म्हणतोय,'आता मला शेंगदाणे विकायला..'.कार्यक्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी गुजरात पोलिस, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांना टॅग करत कारवाईची मागणी केली आहे. याआधी गुजरात काँग्रेसचे प्रवक्ते हेमांग महिपतराम रावल यांनीही विद्यापीठाचे देवांशु जे. पटेल यांना खुले पत्र लिहून या कार्यक्रमाबाबत जाब विचारला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.