Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी ५३ कोटींचा खर्च; क्रीडा मंत्रालयाकडून ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंगला प्राधान्य

नवी दिल्ली: स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे २३ जुलै ते २ ऑगस्ट यादरम्यान राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा थरार रंगणार आहे. या मानाच्या क्रीडा महोत्सवासाठी भारतीय केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून ५३.०९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. .याप्रसंगी केंद्राकडून ॲथलेटिक्स व बॉक्सिंग या दोन खेळांना प्राधान्य दिले असून, त्याअंतर्गत ॲथलेटिक्ससाठी २० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली असून, बॉक्सिंगसाठी १० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा खर्च करण्यात आला आहे..राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये यंदा १० खेळांच्या स्पर्धा शर्यती होणार आहेत. तसेच सहा पॅरा खेळांच्या स्पर्धाही पार पडणार आहेत. या क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताकडून ३२ खेळाडूंचा चमू निवडण्यात आला आहे. २१ क्रीडा शर्यतींमध्ये खेळाडू सहभागी होणार आहेत. ग्लासगो येथील स्पर्धा संपत असताना अखेरच्या दिवशी बॅटन भारताकडे सोपवण्यात येणार आहे. कारण २०३०ची राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा भारतात होणार आहे..Amravati News: शासकीय योजनेतील विहीर गेली चोरीला; गावकऱ्यांची पोलिस ठाण्यात धाव.भारताला यंदाच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमधून ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग व वेटलिफ्टिंग या तीन खेळांमधून पदक जिंकण्याची अपेक्षा असणार आहे. भालाफेकपटू नीरज चोप्रा व वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांच्याकडून पदक पटकावण्याच्या आशा आहेत..Thane Crime News: समलैंगिक संबंधासाठी दबाव, सिनीयर असल्यानं विरोध करता येईना; तरुणांनी जीव घेतला आणि मृतदेह जंगलात फेकला.पाच खेळांना वगळले भारतीय खेळाडू ज्या खेळांमध्ये हमखास पदक पटकावण्यची क्षमता बाळगतात, अशा पाच खेळांना ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहे. भारतात होणार असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये वगळलेल्या सर्व खेळांचा समावेश करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.