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Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी ५३ कोटींचा खर्च; क्रीडा मंत्रालयाकडून ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंगला प्राधान्य

India Spends ₹53 Crore on Commonwealth Games Preparation: केंद्र सरकारने ॲथलेटिक्स व बॉक्सिंगसाठी सर्वाधिक निधी दिला असून, भारतीय खेळाडूंकडून पदकांची मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे २३ जुलै ते २ ऑगस्ट यादरम्यान राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा थरार रंगणार आहे. या मानाच्या क्रीडा महोत्सवासाठी भारतीय केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून ५३.०९ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

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