India and Oman CEPA: भारत-ओमान करार लागू! होर्मुझ तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही डील इतकी महत्त्वाची का? उद्योगांसाठी गेमचेंजर ठरणार

भारत आणि ओमान यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) आज, सोमवार (१ जून, २०२६) पासून अंमलात आला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मस्कत दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमुळे, भारतीय श्रम-प्रधान उत्पादनांना आता ओमानच्या बाजारपेठेत शून्य-शुल्कावर प्रवेश मिळेल. ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या एका पोस्टद्वारे दोन्ही देशांमधील 'सेपा' (CEPA) करार अंमलात आल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, भारतातील विद्यार्थी, कारागीर, महिला, शेतकरी, मच्छीमार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) समृद्धीसाठी नवीन जागतिक संधी निर्माण करण्याच्या नवी दिल्लीच्या मोहिमेतील हा करार एक मैलाचा दगड ठरेल..Supreme Court: कायद्याचा हेतू वेश्यांना गुन्हेगार ठरवणं नाही, तर तस्करी आणि शोषण रोखणं आहे, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.त्यांनी पुढे सांगितले की, यामुळे नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल, निर्यातीला चालना मिळेल, गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. भारत आणि ओमान यांच्यातील सीईपीए (CEPA) करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्ष आणि तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जागतिक सागरी व्यापारावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. .या सामरिक सागरी मार्गावरून जगाच्या दैनंदिन तेल वापरापैकी सुमारे २० टक्के आणि सागरी मार्गाने होणाऱ्या जागतिक तेल व्यापारापैकी सुमारे २५ टक्के व्यापार हाताळला जातो, ज्यामुळे हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानला जातो. शिवाय, ओमानचा सर्वात मोठा सामरिक फायदा त्याच्या भौगोलिक स्थानात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणकडून वाढणाऱ्या दबावामुळे सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कडून भारताला होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका आहे. .Sugauli Treaty: भारताविरोधात मदतीची मागणी, पण ब्रिटनने हात झटकले; नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाहांची कोंडी.बहुतेक आखाती देशांप्रमाणे नसून, ओमानला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेर, अरबी समुद्रात आणि ओमानच्या आखातात एक मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. या करारासंदर्भात, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) या थिंक टँकचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कोणतीही समस्या असली तरी सलालाह आणि दुक्म ही प्रमुख बंदरे कार्यरत राहू शकतात. यामुळेच संघर्ष किंवा अस्थिरतेच्या काळातही ओमान भारतासाठी एक विश्वसनीय व्यापार आणि ऊर्जा केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.