'लॉकडाऊन'मध्ये काम करणाऱ्यांना 'ही' कंपनी देणार २५ टक्के ज्यादा पगार!

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा फैलाव दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' चे आदेश दिले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांना घरून काम करताना कोणती अडचण येऊ नये, यासाठी शक्य तेवढ्या उपाययोजनाही कंपन्या करत आहे.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एअरटेल, टाटा स्टील या कंपन्यांनी लॉकडाऊन काळातही काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यानंतर आता कॉग्निझंट कंपनीनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असाच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आयटी क्षेत्रातील नामाकिंत कंपनी म्हणून कॉग्निझंट प्रसिद्ध आहे. या कंपनीने असोसिएट आणि त्याखालील पदांवर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २५ टक्के वाढ केली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पगारापासून ही वाढ देण्यात येणार आहे. लॉकडाऊन काळातही कंपनीच्या कामात खंड पडू न देता कर्मचाऱ्यांनी आपले काम सुरू ठेवले. त्यामुळे कंपनीने कर्मचाऱ्यांना २५ टक्के ज्यादा पगार देण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता.२८) घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारावरच त्यांची ही वाढ अवलंबून असणार आहे.

- अभिमानास्पद ! बाळाला जन्म देण्याआधी 'या' मराठी महिलेने दिला कोरोना टेस्टिंग किटला जन्म

सव्वालाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

कॉग्निझंट कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा जवळपास १ लाख ३० हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. डिसेंबर २०१९ च्या आकडेवारीनुसार कंपनीचे २,०३,७०० कर्मचारी आहेत. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना या बाबतचा संदेश पाठविण्यात आला आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन हंपरीज यांनी म्हटले आहे की, पगारातील वाढ ही एप्रिल महिन्याच्या मासिक वेतनासोबत दिली जाणार आहे. या अडचणीच्या काळात कंपनीचे कर्मचारी ग्राहकांना सेवा पुरविण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न, निष्ठा आणि साहस याचा आम्ही सन्मान करत आहोत.

- Coronavirus : जगभरात वाढलीये कोरोनाग्रस्तांची संख्या; मृतांची संख्येतही वाढ, सध्या...

हंपरीज पुढे म्हणाले की, 'भारत आणि फिलिपिन्स या देशांमधील आमच्या असोसिएट्सना सेवा पुरविण्यासाठी कंपनीचे कर्मचारी हे प्रयत्न करत आहेत, ते कौतुकास्पद आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या मूळ वेतनामध्येच २५ टक्के पगारवाढ करण्यात येत आहे.' कोरोना व्हायरस ही महामारी हे या दशकभरातील सर्वात मोठे संकट आहे. जगभरातील सर्वच कंपन्या या महामारीमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करत आहेत.

- अबब! इटलीमध्ये 24 तासांत तब्बल 919 जणांचा मृत्यू

“I appreciate that many of you are working extremely long days, weekends included. Some of you have given over virtually all of your personal time to helping clients and colleagues.” via Brian Humphries, Cognizant CEO in @Reuters. #leadership #COVID19 https://t.co/nZjbi1aS58

— Cognizant (@Cognizant) March 27, 2020