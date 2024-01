फॉर्म्युला ठरला! काँग्रेसला दिल्लीमध्ये 3 जागा देण्यास आप तयार; पण, गुजरात, हरियाणा, गोव्यात हव्या इतक्या जागा?

नवी दिल्ली- इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये जागा वाटपाबाबत सकारात्मक पाऊल पडताना दिसत आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची बैठक सोमवारी पार पडली. यावेळी लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलाबाबत सकारात्मक दिशेने चर्चा झाली आहे. बैठकीमध्ये दिल्ली आणि पंजाबमधील जागांबाबत तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (Congress and the Aam Aadmi Party AAP held discussions to finalise the seat sharing formula in Punjab and Delhi for the Lok Sabha polls)

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अशोक गेहलोत, मुकूल वासनिक यांच्यासह जागा वाटपाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांनी बैठक घेतली. यात आपकडून राज्यसभा खासदार संदीप पाठक, दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिषी आणि सौरभ भारदवा इत्यादी नेते देखील उपस्थित होते. नेत्यांनी जागावाटपाबाबत माध्यमांना माहिती दिली नाही. पण, सूत्रांनी आतली माहिती दिली आहे.