एकला चलो रे! काँग्रेसची बंगालमध्ये २९४ पैकी २८४ जागांवर उमेदवारांची घोषणा, यादी आली समोर

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. आता काँग्रेसने त्यांचे २८४ उमेदवार जाहीर केले आहेत. पक्षाकडून रविवारी सायंकाळी उमेदवारांची यादी जारी करण्यात आलीय. यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसनं एकला चलो रे नारा देत स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतलाय. मुर्शिदाबाद, मालदा या बालेकिल्ल्यांवर काँग्रेसचा जास्त फोकस आहे. काँग्रेसनं बहरामपूरमधून वरिष्ठ नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांना संधी दिलीय. West Bengal Polls Congress Releases Candidate List.तृणमूल काँग्रेसमधून नुकताच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या मौसम नूर यांना मालतीपूर मतदारसंघातून मैदानात उतरवलं आहे. तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात भवानीपूरमध्ये प्रदीप प्रसाद यांना तिकिट दिलंय. भाजपने या ठिकाणी सुवेंदू अधिकारी यांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसनं हेमताबादमधून अनामिका रॉय, जंगीपूरमदून मोहम्मद इमरान अली, तुफानगंजमध्ये देवेंद्रनाथ तर दिनहाटातून हरिहर राय यांना तिकिट दिलं आहे..काँग्रेसनं त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या मालदा आणि मुर्शिदाबाद या ठिकाणी जास्त फोकस केला आहे. याच भागातील चेहरे मैदानात उतरवत कामगिरी सुधारण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येत आहे. मात्र स्वबळावर लढण्याचा फटका त्यांना बसू शकतो. एका बाजूला राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रातील बलाढ्य अशा भाजपसमोर काँग्रेस कसा लढा देणार हे बघावं लागेल.