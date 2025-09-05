Congress Meeting Clash : कॉंग्रेसच्या बैठकीत दोन गट भिडले; एकमेकांना बेदम मारहाण, ज्येष्ठ नेत्याचे कपडे फाडले

Summary रुद्रपूर (उत्तराखंड) येथे काँग्रेसच्या बैठकीत दोन गट भिडले आणि वातावरण गोंधळाचे झाले.वाद वाढून हाणामारीपर्यंत पोहोचला, ज्यात ज्येष्ठ नेते राजेंद्र मिश्रा यांचे कपडे फाडले गेले.घटनेनंतर एका गटाने पोलिस ठाण्यात जाऊन कारवाईची मागणी केली..Congress Clash Rudrapur: उत्तराखंडमधील उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील रुद्रपूरमध्ये काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. काँग्रेसच्या संघटन निर्मिती मोहिमेअंतर्गत आयोजित बैठकीत दोन गट एकमेकांशी भिडल्याने गोंधळ उडाला. हा वाद इतका वाढला की बैठकीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यात एका ज्येष्ठ नेत्याचे कपडेही फाडण्यात आले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .रुद्रपूरच्या सिटी क्लबमध्ये झालेल्या या बैठकीत एआयसीसी निरीक्षक डॉ. नरेश कुमार आणि काँग्रेस नेते प्रदीप टमटा उपस्थित होते. बैठकीच्या मध्यभागी काँग्रेसच्या दोन गटांनी एकमेकांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. तथापि, निरीक्षकांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रकरण तात्पुरते शांत झाले आणि बैठक संपली..बैठक संपताच सिटी क्लबमधील वातावरण पूर्णपणे बदलले आणि दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. हाणामारीदरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र मिश्रा यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यांचे कपडेही फाडण्यात आले..या घटनेनंतर एका गटाने थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचून या प्रकरणात कारवाईची मागणी केली. रुद्रपूरची ही सभा काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष आणि गटबाजीचे आणखी एक मोठे उदाहरण म्हणून समोर आली आहे..FAQsप्र.१: रुद्रपूरमध्ये नक्की काय घडले? 👉 काँग्रेसच्या बैठकीत दोन गट भिडले, शिवीगाळ झाली आणि शेवटी हाणामारीपर्यंत प्रकरण गेले.प्र.२: या हाणामारीत कोणते नेते जखमी झाले? 👉 ज्येष्ठ नेते राजेंद्र मिश्रा यांच्यावर हल्ला झाला आणि त्यांचे कपडे फाडण्यात आले.प्र.३: घटनेनंतर कोणती कारवाई करण्यात आली? 👉 एका गटाने पोलिस ठाण्यात जाऊन कारवाईची मागणी केली असून प्रकरण चौकशीत आहे.प्र.४: बैठकीत कोणते निरीक्षक व नेते उपस्थित होते? 👉 एआयसीसी निरीक्षक डॉ. नरेश कुमार आणि काँग्रेस नेते प्रदीप टमटा उपस्थित होते.प्र.५: ही घटना काँग्रेसबाबत काय दर्शवते? 👉 ही घटना काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी व संघर्ष पुन्हा एकदा उघड करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.