देश

CJI Surya Kant: ''..तर राजीनामा द्या!'' काँग्रेसची सरन्यायाधीशांवर पोस्ट, गदारोळ होताच पोस्ट डिलीट

Congress CJI Surya Kant Resignation Post Row: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर थेट सरन्यायाधीशांवर टीका करत, जर कायदा व सुव्यवस्था तुमची जबाबदारी नसेल तर राजीनामा द्या, अशी मागणी केली होती.
Supreme Court Protest News

Supreme Court Protest News

esakal

संतोष कानडे
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congress deleted post: दिल्लीतील विरोधकांच्या आंदोलनांवरील निर्बंध हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून तो आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा विषय असल्याचं विधान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले होते. या वक्तव्यावरून काँग्रेसने सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केल्याने सोमवारी मोठा वाद निर्माण झाला.

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Rahul Gandhi
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Chief Justice of India
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