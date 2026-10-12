CJI Surya Kant: ''..तर राजीनामा द्या!'' काँग्रेसची सरन्यायाधीशांवर पोस्ट, गदारोळ होताच पोस्ट डिलीट

congress deleted post: दिल्लीतील विरोधकांच्या आंदोलनांवरील निर्बंध हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून तो आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा विषय असल्याचं विधान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले होते. या वक्तव्यावरून काँग्रेसने सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केल्याने सोमवारी मोठा वाद निर्माण झाला. .काँग्रेसच्या केरळ प्रदेश शाखेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर थेट सरन्यायाधीशांवर टीका करत, जर कायदा व सुव्यवस्था तुमची जबाबदारी नसेल तर राजीनामा द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र, वकील वर्ग आणि भाजपच्या तीव्र आक्षेपानंतर काँग्रेसने ती वादग्रस्त पोस्ट डिलीट केली असून संबंधित व्यक्तीला पदावरून हटवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे..Kaygaon Accident : ड्युटीवर चाललेल्या जवानांचा अपघात; दुचाकी ट्रकखाली गेल्याने दोघे ठार.पोस्टमध्ये काय म्हटलं होतं?काँग्रेसच्या केरळ युनिटने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, "आदरणीय सूर्यकांत, जर कायदा आणि सुव्यवस्था तुमच्या अखत्यारीत येत नसेल तर आताच राजीनामा द्या. आम्ही ही जबाबदारी सांभाळू शकेल असा तुमचा पर्याय शोधू.".MPSC Student Agitation : आंदोलन थांबले, पण असंतोष कायम; ‘एमपीएससी’ अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अपूर्णच.काय म्हणाले होते सरन्यायाधीश?दिल्लीत एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांनी आंदोलने आणि निर्बंधांवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी, "हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून तो माझ्या अखत्यारीत येत नाही," असे स्पष्ट केले होते. तसेच, विरोधकांनी भेटीसाठी मागितलेली वेळ सरन्यायाधीशांनी नाकारली होती; कारण विरोधक उपस्थित करू इच्छित असलेले मुद्दे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि अशी भेट सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाविरोधात ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले होते.