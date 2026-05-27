कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलणार? काँग्रेस वापरणार भाजपचा 'बिहार पॅटर्न'

Karnataka Politics: कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत पडद्यामागे हालचालींना वेग आलाय. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात काँग्रेसनं सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री केलं. तेव्हापासून अडीच अडीच वर्षाच्या फॉर्म्युल्याची चर्चा होतेय. पण जाहीरपणे यावर काँग्रेस किंवा सिद्धरामय्या यांनी भाष्य केलेलं नाहीय. डीके शिवकुमार यांनीही स्पष्टपणे यावर प्रतिक्रिया दिली नाहीय. मात्र, खुर्चीसाठी सुरू असलेली लढाई दिल्ली दरबारी पोहोचलीय. Congress Weighs CM Switch, DK Shivakumar Top Contender for Post.राज्यात नेतृत्व बदलासाठीच्या हालचाली आता निर्णायक टप्प्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता दाट असल्याचं सांगण्यात येतंय. काँग्रेस नेत्यांकडून यावर अधिकृत माहिती दिली नसली तरी दिल्लीत सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांची काँग्रेसच्या वरिष्ठांसोबत बैठक झाली. या बैठकीमुळे नेतृत्व बदल होणार असल्याचं म्हटलं जातंय..कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या पार्श्वभूमीवर एका फॉर्म्युल्याचीही चर्चा होतेय. सिद्धरामय्या यांना राज्यसभेवर संधी दिली जाईल. तर त्यांचा मुलगा डॉक्टर यंतींद्र सिद्धरामय्या यांना डीके शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री पद दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री होताच शिवकुमार कर्नाटक काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष पद सोडण्याची शक्यता असून त्या ठिकाणी सिद्धरामय्यांचे विश्वासू सतीश जारकीहोळी यांची वर्णी लागू शकते..बिहारमध्ये नितीश कुमार राज्यसभेवर गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री पद आणि विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तर नितीश कुमार यांच्या मुलाला नव्या सरकारमध्ये मंत्रिपद दिलं गेलं आणि मुख्यमंत्रीपदाची खूर्ची सम्राट चौधरी यांना मिळाली. असाच फॉर्म्युला काँग्रेस कर्नाटकात वापरण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये युतीच्या दोन पक्षांमध्ये अदलाबदल होती तर कर्नाटकात एका पक्षातील दोन गट, नेत्यांमधे नेतृत्त्वाच्या बदलाचा फरक आहे.