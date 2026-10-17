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Congress Mega Rally : अखेर दिल्ली पोलिसांची काँग्रेसला 'एनओसी'; ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर ज्ञानेश कुमारांविरोधात एल्गार, 'ही' आहे तारीख!

जंतरमंतरवरील संघर्षानंतर आता रामलीला मैदानावर धडकणार 'इंडिया' आघाडी; २५ ऑक्टोबरला देशभरातून जमणार कार्यकर्ते
Delhi Police Finally Grants 'NOC' to Congress; Mega Rally Against CEC Gyanesh Kumar at Historic Ramlila Maidan, Check Date!

Delhi Police Finally Grants 'NOC' to Congress; Mega Rally Against CEC Gyanesh Kumar at Historic Ramlila Maidan, Check Date!

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि 'वोट चोरी'च्या आरोपांवरून काँग्रेसने राजधानी दिल्लीत पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला अखेर मोठी प्रशासकीय परवानगी मिळाली आहे. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेसच्या महारॅलीसाठी औपचारिक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. त्यानुसार आता दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीचा हा महाप्रचंड मेळावा येत्या २५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

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