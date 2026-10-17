Congress Mega Rally : अखेर दिल्ली पोलिसांची काँग्रेसला 'एनओसी'; ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर ज्ञानेश कुमारांविरोधात एल्गार, 'ही' आहे तारीख!

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि 'वोट चोरी'च्या आरोपांवरून काँग्रेसने राजधानी दिल्लीत पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाला अखेर मोठी प्रशासकीय परवानगी मिळाली आहे. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेसच्या महारॅलीसाठी औपचारिक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले आहे. त्यानुसार आता दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीचा हा महाप्रचंड मेळावा येत्या २५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे..जंतरमंतरवरील संघर्षांनंतर रामलीला मैदानावर शक्तिप्रदर्शनगेल्या काही दिवसांत जंतरमंतर, संसद मार्ग आणि कॅनॉट प्लेस येथे विरोधकांच्या मोर्चांवर पोलिसांनी कडक निर्बंध लादले होते. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. रस्त्यावरील या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने शांततापूर्ण सभेसाठी रामलीला मैदानाची मागणी केली होती. अखेर सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर दिल्ली पोलिसांनी या रॅलीला परवानगी दिली आहे. रस्त्यावरील अडथळ्यांनंतर आता विरोधकांना थेट मैदानात उतरून सरकारविरोधात मोठे शक्तिप्रदर्शन करण्याची संधी मिळणार आहे..Political Earthquake : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका पक्षात उभी फूट! १२ पैकी ८ आमदार भाजपच्या गोटात; विधानसभेतील समीकरणे बदलली!.राहुल गांधी, खर्गेंसह विरोधी पक्ष एकत्र येणार२५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या सभेमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व प्रमुख पक्षांचे अध्यक्ष आणि नेते एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहणार आहेत. निवडणूक आयोगाची वादग्रस्त 'एसआयआर' (SIR) मोहीम तात्काळ रोखणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा घेणे, हा या मेळाव्याचा मुख्य अजेंडा असणार आहे. देशभरातून काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे हजारो कार्यकर्ते या रॅलीसाठी दिल्लीत दाखल होणार असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.