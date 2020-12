सोनिया गांधी यांच्या बैठकीआधी NSUIच्या प्रभारीचा राजीनामा; सांगितलं कारण

नवी दिल्ली- काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाचा परिणाम पक्षाशी संबंधीत संघटनांवरही पडत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसचे संघटन महासचिव केसी वेणुगोपाल यांच्यावर निशाना साधत पक्षाची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयच्या प्रभारी रुची गुप्ता यांनी राजीनामा दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रुची गुप्ता यांनी एनएसयूआयमध्ये संघटनात्मक फेरबदलासाठी होत असलेल्या विलंबामुळे राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं आहे. गुप्ता यांनी ट्विटरवरुन आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

मी राजीनामा दिला आहे. सगळ्यांनाच माहिती आहे, की गेल्या काही दिवसांपासून संघटनेमधील अंतर्गत बदल खूप काळापासून प्रलंबित आहेत. संघटन महासचिवांकडून होणाऱ्या या विलंबामुळे संघटनेचे मोठे नुकसान होत आहे. वारंवार काँग्रेस अध्यक्षांकडे ही गोष्ट घेऊन जाणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नाही, असं रुची गुप्ता आपल्या राजीनामा पत्रात म्हणाल्या आहेत.

I regret to announce that I have resigned. I am grateful to Rahul ji and Sonia ji for giving me this opportunity.

Congress has a crucial role in the Indian polity today but... My views in the Hindu today (jpg) https://t.co/urmBBdLNcl & Express last year https://t.co/RwlSSW7lo7 pic.twitter.com/rHYsCKxlDQ

— Ruchi Gupta (@guptar) December 19, 2020