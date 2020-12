AusvsIND 1st Test Day 3 Live : ऑस्ट्रेलियासमोर अवघ्या 90 धावांचे लक्ष्य

Australia vs India 1st Test Day 3 : पहिल्या कसोटी सामन्यातील पहिल्या डावात 62 धावांची आघाडी घेणाऱ्या टीम इंडियाचा अर्धा संघ तंबूत परतला आहे. दुसऱ्या दिवसाखेर भारतीय संघाची अवस्था 1 बाद 9 अशी होती. तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच सत्रात भारताची अवस्था बिकट झाली. कमिन्सनं नाईट वॉचमन बुमराहला 2 धावांवर बाद केल.

कसोटी स्पेशलिस्ट दुसऱ्या डावात खातेही उघडू शकला नाही. कमिन्सन त्याची विकेट घेतली. हेजलवूनडे मयांकला माघारी धाडले. त्याने 9 धावा केल्या. उपकर्णधार अजिंक्य रहाणेला हेजलवूनडने खाते उघडू दिले नाही. कमिन्सने कोहलीला 4 धावांवर माघारी धाडले.

AUS vs IND : 9 8 4 4 4 2 0 0 0 4 मोबाईल नंबर नव्हे.. हे तर टीम इंडियाचं स्कोअरकार्ड!



अवघ्या 19 धावांवर टीम इंडियाने 6 विकेट्स गमावल्या. आघाडी कोलमडल्यानंतर तळाच्या फलंदाजांनाही कमिन्स-हेजलवूडचा मारा झेपला नाही. परिणामी भारताचा दुसरा डाव अवघ्या 36 धावांत आटोपला. ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी अवघ्या 90 धावांचे टार्गेट मिळाले आहे.

लाईव्ह अपडेट्स

भारत दुसरा डाव 9 बाद 36 धावा - मोहम्मद शमी रिटायर हर्ट, दुसऱ्या बाजूला उमेश यादव 4 धावांवर नाबाद राहिला.

31 9 : हनुमा विराहीनं 8 धावा केल्या

26-8 : साहाची जागा घेण्यासाठी आलेल्या अश्विनला हेजलवूडनं खातेही उघडू दिलं नाही

26-7 : वृद्धीमान साहाला हेजलवूडनं 4 धावांवर माघारी धाडले



19-6 : किंग कोहली कमिन्सचा शिकार, 4 धावा करुन माघारी



And it's Virat Kohli who has to now depart! The young Cameron Green has taken a blinder at gully, despite a slight fumble

PAT CUMMINS HAS STRUCK AGAIN!

15-5 : रहाणेलाही हेजलवूने खाते उघडू दिले नाही.



Josh Hazlewood has now joined the party with the scalps of Mayank Agarwal! India have lost their last four wickets for no run and are 15/5! #AUSvIND https://t.co/Q10dx0r4nX pic.twitter.com/NviPa7v60G

Australia are on

15-4 : मयांक अगरवालही 9 धावा करुन परतला, हेजलवूडने घेतली विकेट



Cummins has his third

The right-arm quick is showing why he is ranked No.1 in Tests!

He has removed Pujara for 0 pic.twitter.com/WqZuL8yNks

— ICC (@ICC) December 19, 2020