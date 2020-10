हा तर 'हाऊडी मोदी'चा परिणाम; ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरुन सिब्बल यांचा मोदींना टोला

नवी दिल्ली- अमेरिकीचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रेसिडेंशियस डिबेटदरम्यान भारताबाबत टिप्पणी केली होती. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना भारताची हवा सर्वाधिक दुषित 'FilthyAir' असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर ट्विटरवर #HowdyModiहॅशटॅश ट्रेंडमध्ये आला आहे. अनेकांनी या हॅशटॅगचा वापर करत पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरुन मोदींवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मागील वर्षी टेक्सासमधील ह्युस्टनमध्ये ट्रम्प यांच्यासोबत एक रॅली केली होती. या रॅलीला "#HowdyModi" नाव देण्यात आले होते.

लोकांनी दिली प्रतिक्रिया

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यामध्ये मैत्री असल्याचे सांगितले जाते. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशात एकमेकांच्या सभा आयोजित केल्या आहेत. एका सभेत दोन्ही नेते एकमेकांचा हात पकडून चालत असल्याचे दिसून आले होते. या मुद्द्याचा आधार घेत अनेक नेटकऱ्यांनी मोदींवर टीका करणे सुरु केले आहे. मोदींच्या मैत्रीचे हेच फळ आहे का, असा सवाल काही नेटकऱ्यांनी विचारला आहे. दुसरीकडे, काहींनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा स्वीकार केला आहे. अनेकांनी दिल्लीतील प्रदुषित हवेचा दाखला दिला आहे. दिल्लीचा सध्या एअर क्वालिटी इंडेक्स 567 आहे, तर वॉशिग्टनमध्ये हा केवळ 25 आहे.

Trump : Fruits of Friendship

1) Questions India’s COVID death toll

2) Says India sends dirt up into the air

India “ air is filthy “

3) Called India “ tariff king “

The result of “Howdy Modi “ !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) October 23, 2020