PM मोदींनी 'चुप रहो भारत, शांत रहो भारत' अशी घोषणा द्यावी, काँग्रेस नेत्याचा टोला

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी हाथरस घटनेवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मौनावर सवाल उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' ऐवजी 'चुप रहो भारत, शांत रहो भारत' ही घोषणा दिली पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला. मोदींचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

पंतप्रधान लोकल ते ग्लोबलपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर बोलतात. मग ते उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील युवतीच्या हत्या आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनेवर चूप का आहेत, असा प्रश्न चौधरी यांनी केला.

चौधरी यांनी टि्वट करत म्हटले की, मोदीजी लोकल ते ग्लोबल सर्व मुद्द्यांवर बोलतात. परंतु, हाथरसमधील हृदयद्रावक घटनेवर मात्र ते गप्प बसतात. तुम्हाला काय झालं मोदीजी ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ? हाथरसनंतर ढोंगीपणा उघड झाला आहे. मोदीजी तुम्ही चुप रहो भारत, शांत रहो भारत ही नवी घोषणा द्यावी.

