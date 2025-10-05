देश

Crime: पक्षातील सदस्याला अडकवण्यासाठी घरात स्फोटके आणि दारू ठेवली, पण काँग्रेस नेता स्वत:च अडकला अन्...; काय घडलं?

Wayanad Congress Leader Arrested: पक्षातील सदस्याला अडकवण्यासाठी घरात स्फोटके आणि दारू ठेवली. पण काँग्रेस नेता स्वत:च जाळ्यात अडकल्याचे समोर आले आहे. त्याला अटक करण्यात आली.
वायनाड जिल्ह्यातील पुलपल्ली येथे एका काँग्रेस नेत्याला त्याच्याच पक्षाच्या एका सदस्याला खोट्या प्रकरणात अडकवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अटक केलेल्या नेत्यावर त्याच्याच पक्षाच्या एका सदस्याला अडकवण्यासाठी त्याच्या निवासस्थानी स्फोटके आणि दारू साठवल्याचा आरोप आहे.

