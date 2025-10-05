Crime: पक्षातील सदस्याला अडकवण्यासाठी घरात स्फोटके आणि दारू ठेवली, पण काँग्रेस नेता स्वत:च अडकला अन्...; काय घडलं?

वायनाड जिल्ह्यातील पुलपल्ली येथे एका काँग्रेस नेत्याला त्याच्याच पक्षाच्या एका सदस्याला खोट्या प्रकरणात अडकवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अटक केलेल्या नेत्यावर त्याच्याच पक्षाच्या एका सदस्याला अडकवण्यासाठी त्याच्या निवासस्थानी स्फोटके आणि दारू साठवल्याचा आरोप आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या नेत्याची ओळख अनिश मम्बालिल (३५) अशी झाली आहे. जो पुलपल्लीजवळील मुल्लानकोल्ली पंचायतीचा काँग्रेस नेता आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मम्बालिल कर्नाटकातील कुशलनगरमध्ये अनेक आठवडे लपून बसला होता. त्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. रविवारी त्याला वायनाड येथे आणण्यात आले. जिथे औपचारिक अटक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली..Cough Syrup: चिमुकल्यांच्या मृत्यूनंतर सरकारला अॅक्शन मोडमध्ये, औषधांच्या गुणवत्तेबद्दल आणि वापरावर मोठा निर्णय घेतला.हे प्रकरण २३ ऑगस्टचे आहे, जेव्हा पोलिसांनी ऑगस्टीन उर्फ थानकाचन (५४) याला त्याच्या घरातून कर्नाटकातून आयात केलेल्या प्रतिबंधित दारूच्या २० पाकिटे आणि मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्थानिक भाषेतील थोट्टा नावाच्या १५ स्फोटके जप्त केल्यानंतर अटक केली. ऑगस्टीनने दावा केला की, स्फोटके आणि दारू दुसऱ्या कोणीतरी पेरली होती. परंतु सुरुवातीला त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. ऑगस्टीन हा देखील एक काँग्रेस नेता आहे. .चौकशीत असे दिसून आले की, ऑगस्टीनला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले होते. पक्षातील गटबाजीमुळे पुल्पल्लीतील मरक्कडावू येथील रहिवासी प्रसाद पी.एस. याने हा दारूचा साठा केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पोलिसांनी प्रसादला अटक केली आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे ऑगस्टीनला सोडण्यात आले. .West Bengal Rains : पश्चिम बंगालमध्ये पावसाचा कहर; दार्जिलिंगमधील भूस्खलनात आतापर्यत १८ जणांचा मृत्यू, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक.चौकशीदरम्यान, प्रसादने माम्बालिलच्या सूचनेनुसार ऑगस्टीनच्या घरी स्फोटके आणि दारू साठवल्याची कबुली दिली. प्रसादच्या अटकेनंतर, माम्बालिल लपून बसला. ऑगस्टीनच्या सुटकेनंतर काही दिवसांनी मुलंकोल्ली ग्रामपंचायत सदस्य जोस नेलाडम यांनी आत्महत्या केली तेव्हा या घटनेला एक दुःखद वळण मिळाले. मुलंकोल्ली ग्रामपंचायत सदस्य जोस नेलाडम यांनी तस्करीच्या वस्तूंबद्दल पोलिसांना माहिती दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.