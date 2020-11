काँग्रेस नेत्याची 'दे धुलाई', मुलींची छेड काढल्याचा आरोप

जलौन: उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे जिल्हाप्रमुख अनुज मिश्रा यांच्यावर जालौनमध्ये छेडछाडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन महिलांनी केलेल्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. महिलांनी सांगितले की, याबद्दलची तक्रार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाकडे केली होती, पण त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पक्षाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. पोलिसांनीही याबद्दलची चौकशी सुरू केली आहे. यादरम्यान अनुज मिश्रा यांनी स्वत:वरील आरोप हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे सांगितले आहे.

Jalaun: A viral video surfaced in which Congress district president Anuj Mishra was seen being beaten up near Orai railway station by two women for allegedly sexually harassing them.

Police say, "We are investigating the matter. Further action will be taken after the probe." pic.twitter.com/yaUuBUHkDL

