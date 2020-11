'बाबा का ढाबा' फेमस करणाऱ्या यू-ट्यूबर विरोधातच बाबांची पोलिसांत तक्रार; जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली: दक्षिण दिल्लीच्या मालवीय नगरातील 'बाबा का ढाबा'चे मालक कांता प्रसाद मागील काही दिवसांत खूपच प्रसिध्द झाले होते. पण आता ते चर्चेत आले आहेत ते त्यांनी यूट्यूबर गौरव वासन याच्या विरुध्द केलेल्या तक्रारीमुळे. गौरवने लोकांकडून मिळालेल्या पैशाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी प्रसाद यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे.

काही दिवसांपुर्वीच 80 वर्षीय प्रसाद यांचा लॉकडाऊनकाळात व्यवसाय होत नसल्यामुळे त्यांचा दुखीः झालेला चेहरा आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होऊन ते प्रसिध्दीच्या झोतात आले होते. हा व्हिडिओ शेअर झाल्यानंतर त्यांच्या लहानशा हॉटेलमध्ये ग्राहकांची एकच गर्दी झाली होती.

Delhi: Kanta Prasad, owner of #BabaKaDhaba, files Police complaint against Gaurav Wasan -who first shot his video & posted it- for allegedly misappropriating funds raised to help his wife & him. He alleges cheating, mischief, criminal breach of trust, criminal conspiracy by Wasan pic.twitter.com/f1IGxwcB2e

