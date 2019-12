CAA : हा कायदा गरिबांच्या विरोधात; प्रियंका गाधी इंडिया गेटवर

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका गांधी या नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलकांच्या समर्थनार्थ इंडिया गेटवर दाखल झाल्या आहेत. यावेळी नागरिकत्व कायदा (Ciizenship Amendment Act) हा गरिबांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. गरिब लोकांनांच त्याचा सर्वाधिका त्रास होईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हा कायदा आला तर, रोजंदारी करणारे लोक आपले जीवन कसे जगणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, प्रियंका यांनी आपले आंदोलन आणि निदर्शने ही शांततेत करावीत अशा सूचना आंदोलनकर्त्यांना दिल्या आहेत. चार दिवसांपूर्वी सोमवारी (ता. १६) प्रियांका गांधी या इंडिया गेटवर गेल्या होत्या. तसेच नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात त्यांनी जामिया-मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना समर्थन देताना काहीवेळ धरणेही धरले होते.

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at a protest, at India Gate, Delhi: #CitizenshipAct & NRC are against the poor. The poor they will be most affected by it. What will the daily wage labourers do?; Demonstrations should be held peacefully. pic.twitter.com/icuqghggTc

— ANI (@ANI) December 20, 2019