'मोदी सरकारसाठी शेतकरी 'खलिस्तानी' तर उद्योगपती...'

नवी दिल्ली- सुधारित कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी कायद्यावरुन केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या निशाण्यावर आहे. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा मोठ्या ताकदीने उपस्थित केला असून त्यांच्याकडून सातत्याने सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मोदी सरकार आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणत आहे तर भांडवलदार त्यांचे खास मित्र आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

राहुल गांधींनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले की, मोदी सरकारला विरोध करणारे विद्यार्थी राष्ट्रद्रोही आहेत. चिंतित नागरिक अर्बन नक्सली आहेत. स्थलांतरित मजूर कोरोनाचे वाहक आहेत. त्यांच्यासाठी बलात्कार पीडित कोणीच नाही, आंदोलन करणारे शेतकरी खलिस्तानी आहेत... आणि उद्योगपती त्यांचे चांगले मित्र आहेत.

For Modi Govt:

Dissenting students are anti-nationals.

Concerned citizens are urban naxals.

Migrant labourers are Covid carriers.

Rape victims are nobody.

Protesting farmers are Khalistani.

And

Crony capitalists are best friends.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 15, 2020