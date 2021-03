'आजपासून RSSला संघ परिवार म्हणणार नाही'; राहुल गांधींनी सांगितलं कारण

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) निशाणा साधला आहे. आता मी आरएसएसला संघ परिवार म्हणणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याबाबतचं कारणही त्यांनी दिलं आहे. यासंदर्भात राहुल गांधींनी ट्विट केलं आहे.



राहुल गांधी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, आरएसएस आणि संबंधित संघटनेला संघ परिवार म्हणणं योग्य नाही, असं मला वाटतं. परिवारात महिला असतात. ज्येष्ठांबद्दल आदर असतो, करुणा आणि आपुलकीची भावना असते, जी आरएसएसमध्ये नाही. त्यामुळे मी आता आरएसएसला संघ परिवार म्हणणार नाही.

यापूर्वी झाशीमध्ये नन्ससोबत झालेल्या गैरवर्तनाचा मुद्दा राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता. हा संघाच्या दुष्प्रचाराचा परिणाम असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. संघ एका समुदायाला दुसऱ्यांविरोधात उभे करत आहे. तसेच अल्पसंख्याकांना पायदळी तुडवण्याच्या विचाराचा हा परिणाम आहे, असंही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

The attack in UP on nuns from Kerala is a result of the vicious propaganda run by the Sangh Parivar to pitch one community against another and trample the minorities.

Time for us as a nation to introspect and take corrective steps to defeat such divisive forces.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2021