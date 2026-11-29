लोकसभेत सोमवारी 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर महत्त्वाची चर्चा आणि मतदान होणार आहे. त्याआधीच काँग्रेसचे खासदार के. सुधाकरन भारताबाहेर गेले असून, सध्या त्यांना दुबईतील एका रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे काँग्रेससह इंडिया आघाडीची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, सुधाकरन यांच्या कुटुंबीयांनी आणि केरळ काँग्रेसने यामागे कट असल्याचा संशय व्यक्त करत केंद्रातील भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत..सुधाकरन यांचे पुत्र संजोग यांनी दुबईत माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, वडील शुक्रवारी नियमित आरोग्य तपासणीसाठी रुग्णालयात गेले होते. त्यावेळी डॉक्टरांनी न्यूरोलॉजिकल समस्येचे कारण देत त्यांना ४८ तास देखरेखीखाली ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. शनिवारी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे रुग्णालयाने सांगितले होते. तसेच रविवारी डिस्चार्ज मिळेल, असेही कळवण्यात आले होते..Maharashtra Mahila Congress : २४ दिवसांपूर्वी प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती; सुनीता गावंडेंना पदावरून हटवले, महिला काँग्रेसमध्ये नेमकं काय सुरूय?.मात्र, रविवारी सकाळी वडिलांना दिल्लीला परत नेण्याची तयारी सुरू असतानाच रुग्णालय प्रशासनाने त्यांना अचानक आयसीयूमध्ये हलवले, असा आरोप संजोग यांनी केला. इतकेच नाही, तर कुटुंबीयांना त्यांची भेट घेण्यासही मनाई करण्यात आली. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी 'बॉसचा फोन आला होता', असे सांगितल्याचा दावा संजोग यांनी केला. त्यामुळे वडिलांवर कोणाचा दबाव आहे का आणि त्यांना दिल्लीला परतण्यापासून रोखले जात आहे का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली..याशिवाय केरळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांनी या प्रकाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. खासदाराच्या कुटुंबीयांना त्यांची भेट घेऊ न देणे आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचे आरोप गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनीही सुधाकरन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. संपर्क न झाल्याने त्यांनी त्यांच्या मुलाला फोन करून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे महत्त्व लक्षात घेता सुधाकरन यांना लवकर दिल्लीत आणण्यास सांगितलं आहे..Meta Congress Meeting Controversy : 'मेटा भाजप का बेटा', मेटा-काँग्रेस बैठकीत जोरदार खडाजंगी! राहुल गांधींच्या पोस्टवर निर्बंध येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप; भारतीय कायद्यांचे पालन करत असल्याचे मेटाचे स्पष्टीकरण.सुधाकरन हे २०२१ ते २०२४ या काळात केरळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मात्र, गेल्या काही काळापासून त्यांची पक्षनेतृत्वावर नाराजी आहे. केरळ विधानसभा निवडणुकीत कन्नूरमधून लढण्याची त्यांची इच्छा होती. मात्र, विद्यमान खासदारांना विधानसभा निवडणूक न लढवण्याच्या पक्षाच्या निर्णयामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. अशा परिस्थितीत 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरील मतदानापूर्वी त्यांची अनुपस्थिती काँग्रेससाठी महत्त्वाची ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.