धर्मेंद्र प्रधानांसारखे दिसणारे काँग्रेस खासदार, फोटो-व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आज बुधवारी दिल्लीसह देशभरात आंदोलन सुरू आहे. यातच एका काँग्रेस खासदाराचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखे दिसत असल्यानं हे खासदार चर्चेत आले आहेत. सोशल मीडियावर काहींनी त्यांच्यावर धर्मेंद्र प्रधान समजून टीकाही केलीय. सोमवारी सीजेपीने संसद मार्गावर आंदोलन केलं. त्यानंतर मंगळवारी काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. Congress MP Resembling Dharmendra Pradhan Goes Viral.दिल्लीत झालेल्या आंदोलनानंतर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नासिर हुसैन यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यांचे अनेक फोटो हे शिक्षण मंत्री असल्याचं समजून शेअर केले जात होते. याशिवाय काही व्हिडीओसुद्धा शेअर करत होते. एका व्हिडीओत दिसतं की, काँग्रेस नेत्या रेणुका चौधरी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करत होत्या. त्यावेळी शेजारीच खासदार सय्यद हुसैन उभा होते..नीटचा पेपर फुटला, पुतण्या उपचार घेतोय, आंदोलनात पुतणी जखमी; भाजप नेत्याच्या राजीनाम्याची पोस्ट व्हायरल.काँग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ७ लोक कल्याण मार्गावर ठिय्या आंदोलन केलं. राजीनामा देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी करण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेतलं. काही वेळानं त्यांची सुटका करण्यात आली..दरम्यान, काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राहुल गांधींवर विद्यार्थ्यांचा शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप केला. निर्लज्जपणे विद्यार्थ्यांचा राजकारणासाठी वापर केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्याला पुढे करून पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ करण्यात येत असल्याचंही धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.