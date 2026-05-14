VD Satheesan Kerala CM : केरळला नवे नेतृत्व; काँग्रेसकडून व्ही. डी. सथीसन यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती

Kerala new Chief Minister : दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ (United Democratic Front) पुन्हा सत्तेत परतले असून केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अखेर व्ही. डी. सथीसन (V. D. Satheesan) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला..निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तब्बल दहा दिवस सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना पूर्णविराम देत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे तिरुवनंतपुरमपासून दिल्लीपर्यंत सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींना अखेर विराम मिळाला आहे..मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीसाठी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर खासदार राहुल गांधी यांनी केरळ प्रदेश काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसह सविस्तर सल्लामसलत केली. यानंतर त्यांनी सोनीया गांधी यांच्याशीही या विषयावर चर्चा करून केरळमधील राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली..सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चेनंतर दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे सरचिटणीस के सी वेणूगोपाल (K. C. Venugopal) यांची भेट घेतली. या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर व्ही. डी. सथीसन यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली..सथीसन यांच्या नियुक्तीमुळे केरळमध्ये काँग्रेसला नवे नेतृत्व मिळाले असून आगामी काळात राज्यातील प्रशासनाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये या निर्णयानंतर उत्साहाचे वातावरण असून राज्यात पुन्हा पक्षाच्या बळकटीसाठी सथीसन यांच्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.