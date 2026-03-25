Congress Office: काँग्रेसला मोठा धक्का! दिल्लीतील मुख्यालय खाली करण्याचे सरकारकडून आदेश; मोठा राजकीय वाद उभा राहणार?

केंद्र सरकारने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला २४ अकबर रोड येथील त्यांचे ऐतिहासिक कार्यालय शनिवारपर्यंत खाली करण्यास सांगितले आहे. येत्या काही दिवसांत हे एक मोठे राजकीय प्रकरण बनू शकते. काँग्रेस सध्या या प्रकरणात कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. सरकारने काँग्रेस पक्षाला २४, अकबर रोड येथील जुने मुख्यालय रिकामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे कार्यालय जवळपास ४८ वर्षे काँग्रेसचे मुख्यालय म्हणून कार्यरत होते..गेल्या वर्षी पक्षाने कोटला रोडवर आपल्या नवीन मुख्यालयाचे इंदिरा भवनचे उद्घाटन केले असले तरी अकबर रोडवरील कार्यालय पूर्णपणे रिकामे करण्यात आलेले नाही आणि तेथील कामकाज सुरूच आहे. काँग्रेस पक्षाला ५, रायसीना रोड येथील इंडियन यूथ काँग्रेसचे कार्यालयही रिकामे करण्यास सांगण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात दिलासा मिळवण्यासाठी पक्ष कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. .सोनिया गांधींनी नवीन मुख्यालयाचे उद्घाटन केले तेव्हा अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितले की, २४, अकबर रोडशी त्यांचे नेहमीच भावनिक नाते राहील. हे कार्यालय काँग्रेससाठी विशेष आहे. २४, अकबर रोड येथील या बंगल्याला मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे. ब्रिटिश राजवटीत व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य सर रेजिनाल्ड मॅक्सवेल येथे राहत होते. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, हा बंगला भारतातील म्यानमारच्या राजदूत डॉ. खिन की यांचेही निवासस्थान होता..त्यांची मुलगी, आंग सान सू की, ज्या नंतर नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या ठरल्या, त्यांनीही येथे अनेक वर्षे घालवली. काँग्रेस पक्षाच्या सुवर्णकाळाचे साक्षीदार असलेल्या या बंगल्याचा सर्वात महत्त्वाचा काळ १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. १९७७ च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील गटाला काम करण्यासाठी जागेची गरज होती..राज्यसभा खासदार जी. व्यंकटस्वामी यांनी आपला अकबर रोडवरील बंगला त्यांना देऊ केला. येथूनच काँग्रेसच्या पुनरागमनाची कहाणी सुरू झाली. राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात हे कार्यालय काँग्रेसचे मुख्यालय म्हणून कार्यरत होते. नंतर नवीन मुख्यालय मिळेपर्यंत पक्षाने आपल्या गरजेनुसार त्याचा विस्तार केला.