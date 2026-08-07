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Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा प्लॅन B! अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चेनंतर आघाडी होणार का?

Youth Leadership Boost in UP: नवीन प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून जिल्हा आणि प्रदेश पातळीवर निवडणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
Congress high command

Congress high command

esakal

संतोष कानडे
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Congress replaces AICC secretaries: उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग देण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रयागराज येथे राहुल गांधी यांच्या 'जेन-झी' विद्यार्थ्यांशी होणाऱ्या संवादाच्या कार्यक्रमासाठी प्रदेश काँग्रेस आणि ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीमध्ये चांगला समन्वय पाहायला मिळत आहे. या कार्यक्रमाला काँग्रेस यूपीतील आपल्या प्रचाराची अनधिकृत सुरुवात मानत आहे.

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