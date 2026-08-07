Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा प्लॅन B! अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चेनंतर आघाडी होणार का?

Congress replaces AICC secretaries: उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग देण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रयागराज येथे राहुल गांधी यांच्या 'जेन-झी' विद्यार्थ्यांशी होणाऱ्या संवादाच्या कार्यक्रमासाठी प्रदेश काँग्रेस आणि ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीमध्ये चांगला समन्वय पाहायला मिळत आहे. या कार्यक्रमाला काँग्रेस यूपीतील आपल्या प्रचाराची अनधिकृत सुरुवात मानत आहे..नवीन प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यापासून जिल्हा आणि प्रदेश पातळीवर निवडणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यापूर्वी 'सपा'बाबत त्यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे दोन्ही पक्षांतील तणाव वाढला होता. मात्र, जुन्या सचिवांच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय आणि माजी प्रभारी अविनाश पांडे अस्वस्थ होते, म्हणूनच सचिवांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..FDA Crime : बीड जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाचा सर्जिकल स्ट्राईक; १ कोटी ९१ लाखांचे बनावट अन् भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त.उत्तर प्रदेशच्या माजी प्रभारी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्याशी थेट संपर्क असल्यामुळे जुन्या सचिवांविरोधात तक्रार करणे स्थानिक नेत्यांसाठी कठीण जात होते. मात्र, निवडणुका जवळ येताच तक्रारी थेट हायमांडकडे पोहोचू लागल्या. त्यामुळे राहुल गांधी यांची पसंती मानले जाणारे राजेंद्र पाल गौतम यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीबाबत काँग्रेस नेतृत्व किती सक्रिय आहे, हे प्रयागराजमधील कार्यक्रमावरून दिसून येते. या कार्यक्रमापूर्वी राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व ६ लोकसभा खासदारांसह राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला आणि इम्रान प्रतापगढी यांची बैठक बोलावली होती..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती आणि काँग्रेसच्या भावी रणनीतीवर चर्चा झाली. खासदारांनी निवडणुकीच्या तयारीला गती देण्यासोबतच समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करण्यावर एकमुखाने भर दिला. आघाडीमध्ये ज्या जागांवर जिंकण्याची जास्त शक्यता आहे, अशा जागांवर लक्ष देऊन आपली यादी लवकरात लवकर तयार करणे काँग्रेससाठी गरजेचे असल्याचे बैठकीतील नेत्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.