Heart Surgery Mallikarjun Kharge : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गें रुग्णालयात, हृदयगतीमध्ये जाणवला फरक; शस्त्रक्रिया पूर्ण

Congress President Mallikarjun Kharge : काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर मंगळवारी बंगळूर येथील एम. एस. रामय्या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. हृदयविकारासंबंधित ही शस्त्रक्रिया होती.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर शस्त्रक्रिया यशस्वी – बंगळुरातील एम. एस. रामय्या रुग्णालयात हृदयगतीतील फरकामुळे खर्गे यांच्यावर किरकोळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

पेसमेकर बसवला – जयदेव हार्ट हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या पथकाने कायमस्वरूपी पेसमेकर बसवण्याची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.

आरोग्य स्थिर, लवकर डिस्चार्जची शक्यता – खर्गे यांची प्रकृती स्थिर असून, उद्या त्यांना डिस्चार्ज मिळू शकतो. काँग्रेस कार्यकर्ते व समर्थकांनी त्यांच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

