Heart Surgery Mallikarjun Kharge : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गें रुग्णालयात, हृदयगतीमध्ये जाणवला फरक; शस्त्रक्रिया पूर्ण

ठळक मुद्दे (Highlights)मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर शस्त्रक्रिया यशस्वी – बंगळुरातील एम. एस. रामय्या रुग्णालयात हृदयगतीतील फरकामुळे खर्गे यांच्यावर किरकोळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली.पेसमेकर बसवला – जयदेव हार्ट हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या पथकाने कायमस्वरूपी पेसमेकर बसवण्याची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.आरोग्य स्थिर, लवकर डिस्चार्जची शक्यता – खर्गे यांची प्रकृती स्थिर असून, उद्या त्यांना डिस्चार्ज मिळू शकतो. काँग्रेस कार्यकर्ते व समर्थकांनी त्यांच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..Mallikarjun Kharge Congress : अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे (एआयसीसी) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर मंगळवारी बंगळूर येथील एम. एस. रामय्या रुग्णालयात किरकोळ शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. हृदयगतीमध्ये फरक जाणवल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..जयदेव हार्ट हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या पथकाने कायमस्वरूपी पेसमेकर बसवण्याची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. या शस्त्रक्रियेमुळे खर्गे यांच्या हृदयगतीची समस्या दूर झाली आहे. जयदेवचे संचालक डॉ. दिनेश, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विभागातील डॉ. सतीश रेड्डी आणि डॉ. चड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही शस्त्रक्रिया केली..खर्गे यांना श्वसनाचा त्रास होत असल्याने बंगळुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. डॉक्टरांच्या मते त्यांना उद्या रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी खर्गे यांच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..Congress in Action Mode : बिहार निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या जागा वाटापाआधीच काँग्रेस 'अॅक्शन मोड'वर!.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर कोणती शस्त्रक्रिया झाली?👉 त्यांच्या हृदयगतीतील फरक सुधारण्यासाठी कायमस्वरूपी पेसमेकर बसवण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.प्रश्न 2: शस्त्रक्रियेत कोणते डॉक्टर सहभागी होते?👉 जयदेव हार्ट हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. दिनेश, डॉ. सतीश रेड्डी आणि डॉ. चड्डा यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही शस्त्रक्रिया केली.प्रश्न 3: सध्या खर्गे यांची प्रकृती कशी आहे?👉 त्यांची प्रकृती स्थिर असून, उद्या त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.