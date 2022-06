नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस (Congress) अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) व राहुल गांधी यांना समन्स पाठवले होते. सोनिया गांधी यांना ८ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवारी (ता. ८) ईडीसमोर हजर होणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. (Congress president Sonia Gandhi will not appear before the ED on Wednesday)

नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राहुल आणि काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आरोपी आहेत. हे प्रकरण २०१५ मध्ये बंद झालेल्या जुन्या खटल्याशी संबंधित आहे. ते पुन्हा उघडण्यात आले आहे. सोनिया गांधी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी स्वतःला वेगळे केले आहे.

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कोरोना (Corona) पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. त्यांना सौम्य ताप आणि इतर काही लक्षणे आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार केले जात आहेत. त्या सध्या आयसोलेशनमध्ये आहे. याचा त्यांचा स्नायूवर परिणाम होणार नाही, असे माहिती देताना काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले होते.