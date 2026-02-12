देश

Nirmala Sitharaman : काँग्रेसने देश विकून शेतकऱ्यांना फसविले; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आरोप

२०१३ मध्ये बाली येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेत काँग्रेस सरकारने केलेल्या दोन करारांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली,’ असा आरोप सीतारामन यांनी केला.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - ‘काँग्रेसने देशाला विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली,’ असा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केला.

