मोदींच्या कौतुकानंतर काँग्रेस कार्यकर्ते भडकले; गुलाम नबी आझाद यांचा पुतळा जाळला

जम्मू - जम्मूमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राज्यसभेचे माजी खासदार गुलाम नबी आझाद यांच्या विरोधात निदर्शने करताना पुतळा जाळला आहे. आझाद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केल्यानं भडकलेल्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शन केलं. तसंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद यांच्या शेवटच्या दिवशी स्तुतीसुमने उधळली होती. त्यानंतर आता गुलाम नबी आझाद यांनी एका कार्यक्रमात मोदींचे कौतुक केले. तेव्हा आझाद म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किमान त्यांचे मूळ विसरले नाहीत. लोकांनी त्यांच्याकडून शिकायला हवं. यशाच्या शिखरावरसुद्धा त्यांनी आपला भूतकाळ लक्षात ठेवला. यावेळी आझाद यांनी मोदींनी चहा विकल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला आणि म्हटलं की, त्यांनी स्वत:बाबतचं सत्य कधी लपवलं नाही.

Congress workers raise slogans against Ghulam Nabi Azad and burn his effigy in Jammu. They say, "Congress held him in high esteem but today when it's time to support it, he forged friendship with BJP. He didn't come for DDC election campaigning but now he's here, praising PM." pic.twitter.com/cqn3XhxfeP

#WATCH I like lot of things about many leaders. I'm from village & feel proud... Even our PM hails from village & used to sell tea. We're political rivals but I appreciate that he doesn't hide his true self. Those who do, are living in bubble: Congress' Ghulam Nabi Azad in Jammu pic.twitter.com/8KKIYOwzZB

