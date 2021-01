कमल हासन यांच्या एका टि्वटवरुन वाद, काँग्रेसने साधला निशाणा

चेन्नई- तमिळनाडूमध्ये यावर्षी एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होणार आहेत. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. राज्यात होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी अभिनयातून राजकारणात आलेले कमल हासन सध्या चर्चेत आहेत. याचदरम्यान टि्वटरवरील त्यांच्या एका पोस्टवरुन सोशल मीडियावर वादाला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसने याबाबत कमल हासन यांच्यावर टीका केली आहे. सोशल मीडियावरही इंटरनेट युजर्सनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कमल हासन यांनी फूड बँक इंडियाच्या संस्थापक स्नेहा मोहनदास यांचे एक टि्वट आणि व्हिडिओ शेअर करत म्हटले होते की, आपली सुरक्षा आणि सशक्तीकरणासाठी आपली प्रतिष्ठा आणि संतुलन महत्त्वपूर्ण आहे. वरील गुणांमुळेच आपले आत्म-संरक्षण अहिंसक ठरु शकते. जेव्हा अंहिसा हिंसेशी मिळते, तेव्हा कोणताच सामना होत नाही. स्पष्टरुपाने गुन्हेगार समोर येतो. आपला आत्मविश्वास पेपर स्प्रेपेक्षा अधिक नुकसानकारक ठरु शकतो.

Dignity and equipoise are important to your protection and empowerment. With the above qualities, your self-defence can become non-violent. When non-violence meets violence, there is no combat; clearly the criminal is exposed. Your confidence can do more damage than pepper spray https://t.co/0frfUtciWZ

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 2, 2021