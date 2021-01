सीरमच्या लशीला आप्तकालीन मंजुरी मिळताच अदर पुनावालांनी केलं टि्वट

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरोना लशीबाबत खूशखबर मिळाली आहे. डीसीजीआयने सीरम इन्सिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला भारतात आपत्कालीन वापराला मान्यता दिली आहे. दोन्ही लशींच्या वापराला मंजुरी दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टि्वट करुन अभिनंदन केले आहे. त्यांनी या लशीसाठी प्रयत्न केलेल्या शास्त्रज्ञांचे आभार मानले आहेत. त्याचबरोबर सीरम इन्सि्टट्यूटचे सीईओ अदर पुनावाला यांनीही याबाबत टि्वट करुन लशीला मान्यता मिळाल्याचे सांगत लवकरच सीरमची लस बाजारात उपलब्ध होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

अदर पुनावाला यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले की, सर्वांना नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा. कोव्हिशील्ड भारतात मान्यता मिळालेली पहिली लस आहे. सुरक्षित आणि प्रभावी असलेली ही लस येत्या आठवड्यात बाजारात उपलब्ध होईल.

Happy new year, everyone! All the risks @SerumInstIndia took with stockpiling the vaccine, have finally paid off. COVISHIELD, India's first COVID-19 vaccine is approved, safe, effective and ready to roll-out in the coming weeks. pic.twitter.com/TcKh4bZIKK

दरम्यान, दोन्ही लशींना आप्तकालीन मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी टि्वट केले. ते म्हणाले की, डीसीजीआयने सीरम इन्सिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनला मंजुरी दिली आहे. देशाचे अभिनंदन. आमच्या साऱ्या मेहनती वैज्ञानिक आणि नवीन संशोधकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.

We reiterate our gratitude to doctors, medical staff, scientists, police personnel, sanitation workers and all Corona warriors for the outstanding work done, that too in adverse circumstances. We will remain eternally grateful to them for saving many lives.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2021